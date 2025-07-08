Реєстрація майна через Дію: як швидко отримати компенсацію за пошкоджене житло

Обстріли Сум актуалізували питання отримання компенсацій за пошкоджене майно. Багато власників житла, купленого до 2013 року, можуть зіткнутися з проблемою: їхньої нерухомості немає в Державному реєстрі речових прав. Цукр. розповіли як швидко й без черг зареєструвати власність онлайн, щоб захистити свої права та отримати допомогу від держави.Чому без реєстрації не обійтися? Сумчани почали активно легалізувати своє житло. І не дарма, адже без офіційного підтвердження права власності ти не зможеш отримати компенсацію за програмою єВідновлення. Ця програма дозволяє отримати до 200 тисяч гривень на ремонт — наприклад, для заміни даху, вікон чи дверей. Гроші можна витратити на будівельні матеріали або послуги підрядників, що беруть участь у програмі. Основна причина відсутності житла в реєстрі — це дата його придбання. Нерухомість, збудована до 2013 року, не була автоматично внесена в новий Державний реєстр речових прав, тому її необхідно реєструвати самостійно. Окрім компенсації, реєстрація дає й інші важливі переваги, на які звертає увагу Міністерство юстиції: Юридичний захист: твої права на власність стають беззаперечними, ніхто не зможе їх оскаржити. Можливість розпоряджатися майном: без реєстрації ти не зможеш законно продати, подарувати чи передати житло у спадок. Доступ до кредитів: банки вимагають підтвердження права власності для оформлення кредитів під заставу нерухомості. Участь у держпрограмах: тобі відкривається доступ до різних державних програм підтримки. Читати на тему Відбудувати дім на власній ділянці: нова можливість компенсації через єВідновлення Власники зруйнованих будинків можуть отримати компенсацію на відновлення житла через єВідновлення в Дії. Як подати заявку – читай далі. Онлайн-реєстрація через Дію: покроковий гід Перш ніж реєструвати майно, перевір, чи немає його вже в реєстрі. Для цього зайди на портал Дія, авторизуйся через Дія.Підпис або мобільний банкінг і отримай довідку про свою нерухомість. Це коштує 40 гривень. Якщо запису немає, ось що робити: Отримай електронний підпис. Це можна зробити безкоштовно у Приват24 (якщо ти клієнт банку) або на сайті Вчасно через Дія.Підпис. Зроби скан-копії документів. Тобі потрібні PDF-файли документів, що підтверджують право власності до 2013 року (наприклад, договір купівлі-продажу, свідоцтво про право власності). Сканувати можна просто зі смартфона, використовуючи безплатні сканери на кшталт Adobe Scan чи CamScanner. На iPhone функція сканування документів доступна прямо в Нотатках. Подай заяву на diia.gov.ua. Знайди послугу Державна реєстрація прав на нерухоме майно, натисни Подати заяву і заповни форму, вказавши свої дані та інформацію про майно. Завантаж файли та підпиши. Прикріпи підготовлені PDF-документи та підпиши заяву електронним підписом. Весь процес подачі заяви займає близько 10 хвилин. Терміни розгляду та додаткові нюанси Стандартний термін розгляду заяви — до пʼяти робочих днів. Послуга безкоштовна, якщо майно придбано до 2013 року. Якщо тобі потрібна прискорена реєстрація, є платні опції: За два робочі дні: 3 028 гривень. За один день: понад 6 000 гривень. За дві години: понад 15 100 гривень. Статус заяви ти можеш відстежувати в особистому кабінеті Дії. Іноді розгляд може затягнутися до 35 днів, якщо в БТІ (бюро технічної інвентаризації) немає електронних даних про твоє майно. Поширені запитання Нова назва вулиці/міста? Просто вказуй актуальну адресу, реєстратор сам звірить її з документами. Спільна власність? Кожен співвласник подає заяву самостійно за свою частку. Згода інших не потрібна. Юридична сила електронного витягу? Він має таку ж юридичну силу, як і паперовий. У разі відмови приймати електронний документ, телефонуй на гарячу лінію Мін’юсту: +38 (044) 364-23-93. Для тих, хто бажає звернутися офлайн, у Сумах працює ЦНАП (вул. Британська, 21; гаряча лінія: +38 (0542) 700-575 або +38 (0542) 700-064) або будь-який нотаріус. Раніше зазначалося, що допомогу з реєстром речових прав можна отримати у відділі з питань відновлення майна Сумської міськради. Однак заступниця начальника відділу Ольга Приймак уточнила, що їхні фахівці наразі не працюють із цим реєстром. Фото головне: ДСНС, Сумська міська рада, Денис Шмигаль/Telegram Раніше ми розповідали, як отримати компенсацію за майно, втрачене під час окупації: покрокова інструкція для українців, які постраждали від війни. А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе. Теги: війна в Україні, Україна Якщо побачили помилку, виділіть її, будь ласка, та натисніть Ctrl + Enter