Новые контракты и повышение зарплат военным 2026: Кабмин запустил реформу в армии

Кабинет Министров Украины официально дал старт масштабному экспериментальному проекту, который коренным образом меняет систему прохождения военной службы.

Согласно документу, ключевым инструментом мотивации станут новые зарплаты ВСУ и право на увольнение после завершения фиксированного срока контракта.

Постановление КМУ 768: новые сроки службы и гарантированное увольнение

Главным новшеством, которое вводит 768 постановление, является возможность заключать контракты с четко определенными сроками во время действия военного положения. Это позволяет военным четко планировать свое будущее.

Зарплаты военным с июня 2026 года будут привязаны к новым типам контрактов:

Пехотно-штурмовой и боевой контракты: для действующих военнослужащих — 10 месяцев, для гражданских из запаса — 14 месяцев, для лиц с боевым опытом — от 6 месяцев;

Базовый контракт: на все остальные должности сроком на 24 месяца.

Важно, что постановление 768 от 12.06.2026 гарантирует: после завершения этих сроков защитники имеют право на демобилизацию и получают отсрочку от следующего призыва (минимум на 6 месяцев + дополнительные бонусы за время в боях).

Повышение зарплаты военным: до 460 000 гривен в месяц

Правительство значительно пересмотрело финансовую составляющую. Поднятие зарплаты военным включает не только базовое обеспечение, но и дифференцированные выплаты в зависимости от риска и сложности задач.

По данным Минобороны, отныне максимальная зарплата военным вместе со всеми премиями и боевыми может достигать 460 000 гривен в месяц. Новые зарплаты военным формируются из таких надбавок:

170 000 грн — выплата за службу на линии соприкосновения (уровень взводного опорного пункта);

100 000 грн — базовая боевая выплата для первого эшелона;

70 000 грн — выплата до ротного опорного пункта;

50 000 грн — для специалистов на пунктах управления.

Увеличение зарплаты военным также предусматривает премии за конкретные результаты. В частности, вводится посуточная оплата за участие в штурмах:

20 000 грн/сутки — за штурмовые действия в глубине собственной обороны (отбитие позиций);

40 000 грн/сутки — за штурмы и захват позиций противника.

Кроме того, зарплаты военным 2026 будут включать бонусы за успехи: 100 000 грн за взятие оккупанта в плен и 15 000 грн за подтвержденное уничтожение живой силы противника в ближнем бою.

Зарплаты военным в тылу и выплаты инструкторам

Повышение зарплат военным 2026 коснется и тех, кто обеспечивает жизнедеятельность частей. Даже без боевых выплат, минимальное денежное обеспечение составит не менее 30 000 гривен.

Особое внимание уделено подготовке кадров: инструкторы в учебных центрах будут получать дополнительное вознаграждение в размере от 15 000 до 30 000 гривен.

Эти изменения, предусмотренные постановлением КМУ 768, призваны сделать службу в Силах обороны профессиональной, прогнозируемой и достойно оплачиваемой.

Новая модель официально заработала с 15 июня 2026 года, а получить консультацию по контрактам можно по номеру горячей линии МОУ — 1519.

Ранее мы писали о выплатах военным после плена — читай в материале, сколько можно получать и детали этой инициативы.

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