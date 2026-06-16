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Новые контракты и повышение зарплат военным 2026: Кабмин запустил реформу в армии

Юлия Хоменко, редактор сайта 16 июня 2026, 13:00 3 мин.
Новые зарплаты военным в тылу и выплаты инструкторам
Фото Depositphotos

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