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Нові контракти та підвищення зарплат військовим 2026: Кабмін запустив реформу в армії

Юлія Хоменко, редакторка сайту 16 Червня 2026, 13:00 3 хв.
Нові зарплати військовим у тилу та виплати інструкторам
Фото Depositphotos

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