Нові контракти та підвищення зарплат військовим 2026: Кабмін запустив реформу в армії

Кабінет Міністрів України офіційно дав старт масштабному експериментальному проєкту, який докорінно змінює систему проходження військової служби.

Згідно з документом, ключовим інструментом мотивації стануть нові зарплати ЗСУ та право на звільнення після завершення фіксованого терміну контракту.

Постанова КМУ 768: нові терміни служби та гарантоване звільнення

Головною новацією, яку запроваджує 768 постанова, є можливість укладати контракти з чітко визначеними термінами під час дії воєнного стану. Це дозволяє військовим чітко планувати своє майбутнє.

Зарплати військовим з червня 2026 року будуть прив’язані до нових типів контрактів:

Піхотно-штурмовий та бойовий контракти: для діючих військових — 10 місяців, для цивільних із запасу — 14 місяців, для осіб з бойовим досвідом — від 6 місяців;

Базовий контракт: на всі інші посади терміном на 24 місяці.

Важливо, що постанова 768 від 12.06.2026 гарантує: після завершення цих термінів захисники мають право на демобілізацію та отримують відстрочку від наступного призову (мінімум на 6 місяців + додаткові бонуси за час у боях).

Підвищення зарплати військовим: до 460 000 гривень на місяць

Уряд значно переглянув фінансову складову. Підняття зарплати військовим включає не лише базове забезпечення, а й диференційовані виплати залежно від ризику та складності завдань.

За даними Міноборони відтепер максимальна зарплата військовим разом із усіма преміями та бойовими може сягати 460 000 гривень на місяць. Нові зарплати військовим формуються з таких надбавок:

170 000 грн — виплата за службу на лінії зіткнення (рівень взводного опорного пункту);

100 000 грн — базова бойова виплата для першого ешелону;

70 000 грн — виплата до ротного опорного пункту;

50 000 грн — для фахівців на пунктах управління.

Збільшення зарплати військовим також передбачає премії за конкретні результати. Зокрема, запроваджується подобова оплата за участь у штурмах:

20 000 грн/доба — за штурмові дії у глибині власної оборони (відбиття позицій);

40 000 грн/доб а — за штурми та захоплення позицій ворога.

Крім того, зарплати військовим 2026 включатимуть бонуси за успіхи: 100 000 грн за взяття окупанта в полон та 15 000 грн за підтверджене знищення живої сили противника у ближньому бою.

Зарплати військовим у тилу та виплати інструкторам

Підвищення зарплат військовим 2026 торкнеться і тих, хто забезпечує життєдіяльність частин. Навіть без бойових виплат, мінімальне грошове забезпечення становитиме не менше 30 000 гривень.

Окрему увагу приділено підготовці кадрів: інструктори у навчальних центрах отримуватимуть додаткову винагороду в розмірі від 15 000 до 30 000 гривень.

Ці зміни, що передбачає постанова КМУ 768, покликані зробити службу в Силах оборони професійною, прогнозованою та гідно оплачуваною.

Нова модель офіційно запрацювала з 15 червня 2026 року, а отримати консультацію щодо контрактів можна за номером гарячої лінії МОУ — 1519.

Раніше ми писали про виплати військовим після полону — читай у матеріалі, скільки можна отримувати та деталі щодо цієї ініціативи.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!