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Сколько людей на самом деле проживает в Киеве в 2026 году: актуальные данные

Ольга Петухова, редактор сайта 30 сентября 2026, 15:00 2 мин.
население киева 2026
Фото Pexels

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