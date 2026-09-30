Сколько людей на самом деле проживает в Киеве в 2026 году: актуальные данные

Точно подсчитать, сколько людей фактически живет в Киеве в 2026 году, во время полномасштабной войны сложно.
Официальные документы содержат разные показатели, поскольку одни учитывают зарегистрированных жителей, а другие — оценивают фактическое количество людей, которые находятся в столице.
Сколько же на самом деле людей проживает в Киеве в 2026 году — Вікна собрали актуальную информацию.
Сколько людей проживает в Киеве в 2026 году
В начале 2022 года в Киеве проживало около 2,95 миллиона человек. После начала полномасштабного вторжения ситуация резко изменилась.
По данным КГГА, в первые месяцы войны из города выехали 44% киевлян. Часть людей эвакуировалась в другие регионы Украины или за границу из-за обстрелов.
В то же время Киев быстро начал принимать внутренне перемещенных людей из регионов, где продолжались боевые действия.
В конце 2022 года в столице находились почти 370 тысяч зарегистрированных ВПЛ. При этом в течение года в Киев возвращались и сами жители города.
В последующие годы количество людей в столице постепенно стабилизировалось. В отчете КГГА за 2024 год отмечалось, что несмотря на войну в Киеве проживали около 3 млн жителей. В то же время количество зарегистрированных ВПЛ превышало 420 тысяч.
Еще более высокую оценку городские власти приводят на начало 2025 года.
В прогнозе бюджета Киева на 2026–2028 годы указывается, что в городе проживает около 4 млн человек, из которых примерно 600 тысяч — переселенцы.
Эта цифра показывает, насколько отличается фактическое количество людей в городе от статистических показателей зарегистрированного населения.
Поэтому назвать одну точную цифру для 2026 года можно лишь приблизительно. Вероятно, это те же 4 миллиона человек, с определенными отклонениями от этого числа в большую или меньшую сторону, поскольку население Киева во время войны меняется прежде всего из-за миграции внутри страны и за границу, мобилизации, возвращения военнослужащих, рождаемости и естественного сокращения.
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