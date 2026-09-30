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День защитников и защитниц Украины 2026: история праздника самых отважных воинов

Виктория Мельник, журналист сайта 30 сентября 2026, 12:50 2 мин.
день защитников и защитниц
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