День защитников и защитниц Украины 2026: история праздника самых отважных воинов

Украинское общество сейчас как никогда понимает всю важность чествования труда военных, которые борются за нашу независимость в войне против России. Потому что каждый метр украинской земли — это плоть, кровь, пот и жизнь.

Когда в Украине отмечают День защитников и защитниц в 2026 году, какова история праздника и его значение для украинцев, мы расскажем тебе дальше.

День защитников и защитниц Украины 2026: история праздника

Впервые потребность в этом дне возникла после российской оккупации Крыма в 2014 году. Указ пятого президента Петра Порошенко заложил основу празднования Дня защитника, который мы традиционно отмечали вместе с Покровой, 14 октября.

Впоследствии, в августе 2021, следующий и действующий президент Владимир Зеленский подписал указ для установления гендерного равенства. С тех пор праздник называется День защитников и защитниц Украины.

Для украинцев этот праздник имеет большое значение. Сегодня, когда наше национальное сознание каждый день только растет, нам как никогда раньше нужно помнить и цену того, что за что борется украинский народ.

Когда отмечают День защитника и защитницы 2025

Согласно новому календарю, на который украинцы перешли в сентябре 2023 года, многие праздники перенеслись на две недели назад.

Так, День защитников и защитниц Украины в 2026 году мы отмечаем во вторник, 1 октября.

Помимо Дня защитников, 1 октября отмечают День украинского казачества. Проходи тест к празднику и узнай, что именно ты знаешь об этой странице нашей истории.

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