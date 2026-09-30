Игнат объяснил, как РФ усовершенствует дроны: лучшие камеры и mesh-сети

Россия продолжает совершенствовать беспилотники, которые использует для атак по Украине. В частности, речь идет о качестве камер и возможности применять один дрон сразу для нескольких задач.

Об этом спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат рассказал в эфире телемарафона.

Россия улучшает камеры на БпЛА

По словам Игната, российские военные используют более качественные материалы при изготовлении беспилотников, а также устанавливают камеры с более высоким разрешением.

Это дает возможность получать более детализированное изображение того, что происходит на земле, и использовать полученные данные для выполнения конкретных задач.

— Противник использует высококачественные материалы в своих БПЛА, увеличивает разрешение камер. То есть, камеры находят все более дорогие, более качественные, что позволяет противнику детально просматривать ситуацию на земле и применять этот БПЛА для той или иной цели, — пояснил Игнат.

Спикер отметил, что один беспилотник может выполнять сразу несколько функций. В частности, он может использоваться как разведчик, ударный дрон или ретранслятор, который передает информацию дальше.

Дроны могут работать через mesh-сеть

Игнат объяснил, что российские БпЛА могут лететь один за другим и быть связаны между собой через mesh-сеть. В таком случае информация передается от одного дрона к другому, пока не доходит до оператора.

— Поэтому они и летят один за другим… Они могут быть связаны mesh-сетью и таким образом она может доходить до оператора, — пояснил спикер.

По словам Игната, один БПЛА потенциально может комплексно применяться как разведчик, ударный дрон или ретранслятор.

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Что известно о ретрансляторах и Беларуси

Отвечая на вопрос о работе ретрансляторов на территории Беларуси и наведении россиянами реактивных Шахедов, он отметил, что РФ ранее заявляла о готовности своей спутниковой сети.

— И использование mesh-сетей, действительно, присутствует. Конечно, это довольно опасно, — сказал Игнат.

При этом спикер Воздушных сил подчеркнул, что в настоящее время нет информации об использовании россиянами вышек для такой работы.

В то же время вдоль украинско-белорусской границы украинские военные часто наблюдают ситуации, когда дроны летят один за другим и преодолевают значительные расстояния.

— Но мы видим часто вдоль украинско-белорусской границы, когда цепочкой, один за другим, дроны преодолевают большие расстояния и поэтому исключать ничего нельзя. Тут уже нужно спрашивать у нашей разведки, есть такие факты или нет, — отметил Игнат.

Готовит ли Россия новый баллистический удар

Игнат также ответил на вопрос относительно возможной подготовки Россией нового баллистического удара по Украине.

По его словам, информацию о ситуации будет отслеживать разведка. В случае появления соответствующих данных украинцев предупредят о необходимости быть особенно внимательными.

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