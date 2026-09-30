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Игнат объяснил, как РФ усовершенствует дроны: лучшие камеры и mesh-сети

Юлия Хоменко, редактор сайта 30 сентября 2026, 12:00 3 мин.
Игнат объяснил, как РФ усовершенствует БпЛА и зачем им лучшие камеры
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