Для тебя Война в Украине

Сколько шахедов в одной группе и как формируются ударные волны БпЛА

Дмитрий Резник, редактор сайта Вікна-новини 05 июня 2026, 19:00 3 мин.
сколько шахедов в одной группе
Фото Depositphotos

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