Сколько шахедов в одной группе и как формируются ударные волны БпЛА

В сводах Воздушных сил ВСУ и мониторинговых пабликах во время воздушных тревог регулярно появляется формулировка группа шахедов. Однако для многих граждан остается открытым вопрос, какое именно количество дронов-камикадзе скрывается за этим термином.

Читай в материале сколько шахедов в одной группе и по какому принципу враг их формирует.

Сколько шахедов в одной группе — подробности

Понятие 1 группа не имеет фиксированного цифрового выражения. Число беспилотников в такой формации постоянно меняется в зависимости от тактических задач, ресурсов агрессора и погодных условий, колеблясь в пределах от нескольких единиц до десятков аппаратов.

На практике враг использует четко продуманную градацию волн для истощения украинской системы противовоздушной обороны. Есть три основных типа формирования групп ударных беспилотников:

Малые группы (от 5 до 10) — чаще всего выполняют функцию разведки боем или отвлечение. Они заставляют украинские радиолокационные системы проявлять себя, мобильные огневые группы – тратить боекомплект, а аналитиков – просчитывать потенциальные маршруты.

Средние группы (от 20 до 40) — классический ударный кулак, чаще всего фиксирующийся во время ночных налетов. Дроны в такой группе двигаются компактным строем на расстоянии 500–2000 метров друг от друга, пытаясь создать эффект насыщения и пробить пробелы в обороне.

Большие ударные волны (от 50 и более) — формации, применяемые для массированных комбинированных атак, направленных на полную перегрузку радаров и одновременный удар по критическим объектам в нескольких регионах.

Масштабирование воздушного террора стало возможным благодаря промышленному развертыванию производства в российской Елабуге.

Если осенью 2022 года оккупанты экспериментировали с запусками по 2–7 дронов, то весной 2026 года фиксируются рекорды, когда за одну ночь суммарно выпускается от 400 до 700 беспилотников разных модификаций.

Для запутывания ПВО в рамках одной группы россияне все чаще смешивают боевые Shahed-136, новейшие скоростные реактивные версии и некоторые дешевые фанерные имитации типа Гербера без боевой части, которые на экранах радаров выглядят как реальная угроза.

Сами же атаки планируются из нескольких пусковых районов одновременно, что заставляет украинские силы распылять внимание.

Распределение беспилотников на группы и волны является продуманной стратегией. Разделение большого массива на отдельные стаи позволяет операторам гибко менять маршруты прямо в полете, заходить на цели из разных азимутов, прижиматься к руслам рек на сверхнизких высотах или, наоборот, подниматься до 4 километров.

Ранее мы писали, что с одного дрона типа Shahed Россия сбрасывает до 8 мин – читай в материале технические особенности новой тактики.

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