Полтава: рассказываем о самых интересных местах и достопримечательностях исторической и духовной сокровищницы Украины

Полтава — жемчужина Украины, ее историческая и духовная сокровищница. Это город, в котором хочется жить — так написано на официальном сайте Полтавского городского совета. Те, кто попадают в этот город, всегда отмечают особую его ауру. Читай, куда сходить и что посмотреть в Полтаве — в материале.

Город — областной центр, расположенный на обоих берегах реки Ворсклы. Он дает 1/4 промышленной продукции области. По состоянию на 2020 год в Полтаве проживало 286,6 тыс. человек.

В Полтавской области творили такие выдающиеся личности как Иван Котляревский, Николай Гоголь и Григорий Сковорода.

Полтава: куда сходить и главные достопримечательности

Здесь много интересных мест на любой вкус: Иванова гора, Успенский собор, музей-усадьба Ивана Котляревского, Белая беседка, Краеведческий музей и музей авиации, памятник галушке — это лишь неполный список того, что стоит увидеть своими глазами. А любители мистики и тайн будут увлечены, увидев так называемый Дом колдуна.

Иванова гора

Иванова гора — исторический центр Полтавщины.

Именно на этом месте в XVII ст. стояла Полтавская крепость. В наше время осталась только отстроенная часть объекта — Подольская башня.

В число памятников Ивановой горы входит также усадьба Котляревского, который внес неоценимый вклад в формирование современного украинского языка. Посетители могут увидеть дом, амбар, сарай и колодец в виде журавля, которые восстановлены по образцам рисунков Шевченко и плану, сохраненному в архиве Полтавы.

Духовным центром Ивановой горы, как и всей Полтавы, можно смело назвать Свято-Успенский кафедральный собор, возведенный во второй пол. XVIII ст. Здание выполнено в стиле мазепинского барокко и является одним из самых знаковых достопримечательностей.

Скрин из youtube

На Ивановой горе расположена Белая беседка, построенная в 1909 г. в честь 200-летия Полтавской битвы. Это один из романтических символов города, где туристы могут созерцать захватывающую панораму — вид на Ворсклу.

Скрин из youtube

Полтава славится галушками — блюдом, которое так вкусно описал и прославил украинский писатель Гоголь. В меню полтавских ресторанов есть это блюдо, причем в каждом заведении оно готовится по своей рецептуре. В Полтаве находится единственный в мире памятник галушке, фото возле которого должно быть у каждого, кто посетил гостеприимную Полтаву.

Что посмотреть в Полтаве

Самый известный символ Полтавы — Полтавский краеведческий музей. Здесь ты сможешь ознакомиться с историей Полтавского края в древнейшие времена — время палеолита и мезолита, осмотреть вещи неолитического времени, бронзового и раннего железного века: от примитивного вооружения охотников на мамонтов до изысканных изделий и украшений скифского и позднейших периодов нашей истории.

В музее ты узнаешь об истории казачества Полтавщины, а также истории возникновения Полтавской губернии.

Интересна Сокровищница уникальных экспонатов, где представлены “изюминки” из разных музейных коллекций, в том числе японского и древнеегипетского искусства, вещи гетмана Даниила Апостола, Николая Гоголя, Василия Кочубея и другие.

Скрин из youtube

Полтавский музей авиации и космонавтики — это уникальный музей, основанный в 1987 году по инициативе создателя ракетных двигателей академика В. П. Глушко.

Здесь собраны материалы, посвященные величайшим событиям в аэрокосмической науке и технике в Украине и мире. Ведущее место в экспозиции занимают уроженцы Полтавщины — люди, авиационная деятельность которых связана с этим краем. В музее есть материалы, связанные с участием Украины в международных космических проектах.

В 10 минутах пешего хода от центра города расположена Аллея Гоголевских героев. А любителям природы придется по вкусу живописный Полтавский дендропарк площадью 124 га.

Полтава достопримечательности: видео

Полтава — живописный город с богатой историей и красотой. В нем однозначно стоит побывать, посетить его выдающиеся места и отведать знаменитых полтавских галушек.

А для тех, кто интересуется, какие города стоит посетить за границей — наш материал с рейтингом 25 самых красивых городов в мире.

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