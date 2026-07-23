Стиль жизни

Полтава: рассказываем о самых интересных местах и достопримечательностях исторической и духовной сокровищницы Украины

Леся Манзюк, редактор сайта 23 июля 2026, 18:30 4 мин.
Полтава: куди сходити і головні визначні пам'ятки

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