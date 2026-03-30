Россия сбрасывает до 8 мин с одного дрона типа Shahed — Флэш

Российские войска вновь изменили тактику применения ударных беспилотников. Теперь дроны типа Shahed используются не только как камикадзе для ударов по инфраструктуре, но и как полноценные инструменты для дистанционного минирования украинских территорий.

О новой угрозе предупредил советник министра обороны Украины по технологическим направлениям Сергей Бескрестнов (известный под позывным Флэш). По его словам, противник начал оснащать беспилотники дополнительным оборудованием для сброса взрывных устройств в тылу.

Технические особенности новой тактики

Как отмечает эксперт, для выполнения задач по минированию на Шахеды устанавливают специальные круглые контейнеры, расположенные под крыльями. Во время полета дрон сбрасывает боеприпасы на землю, что приводит к появлению непредсказуемых минных полей в местах, где их раньше не фиксировали.

Ежедневно с части Шахедов сбрасывают мины. По 8 штук с одного Шахеда. Мины размещены в круглых контейнерах под крыльями, — сообщил Бескрестнов.

Читать по теме Снаряды висят, как гирлянды: саперы о масштабах минирования на линии столкновения Вражеских снарядов так много, что иногда висят на электропроводах, как гирлянды, говорят саперы.

География угрозы и меры предосторожности

Особую опасность представляет радиус действия таких летающих минеров. Специалисты уже зафиксировали случаи сброса мин на расстоянии до 50 километров от государственной границы. Это означает, что под угрозой оказываются не только прифронтовые зоны, но и населенные пункты в глубине областей.

Советник министра призывает граждан быть предельно бдительными. Мины, сбрасываемые с дронов, могут быть разных типов и легко маскироваться в траве или на обочинах дорог. При обнаружении любых подозрительных круглых контейнеров или неизвестных предметов категорически запрещено к ним приближаться — необходимо немедленно вызвать ГСЧС или полицию.

Подробнее о том, как вести себя при обнаружении мин и обезопасить себя, ранее рассказал представитель международной гуманитарной организации по разминированию The HALO Trust Илья Перекрестов. Мы собрали главные рекомендации в нашем материале.

