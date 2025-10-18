Снаряды висят, как гирлянды: саперы о масштабах минирования на линии столкновения

Саперы 808-й Днестровской отдельной бригады поддержки Даниил и Виктор пошли в армию добровольцами еще в начале войны. В настоящее время выполняют боевые задания по всем горячим направлениям.

Саперы постоянно сталкиваются с крайне коварным русским минированием. Говорят о большой усталости, но мечтают победить врага.

Дистанционные снаряды и не только: саперы о российских ловушках

Когда Даниил только начал службу, ему было 22 года.

— Сначала было страшно, очень страшно. Ибо все мы не привыкли к войне. Потом уже как-то втянулись. Вместе с товарищем сели и думали, что делать. И подумали: кто, если не мы?

До войны он работал водителем за границей. В настоящее время управляет бронетехникой.

— От меня зависит — доставить ли людей на позиции, забрать ли с позиции или эвакуировать раненых. Водитель — это профессия тяжелая.

За плечами Даниила бои в Запорожском и Донецком направлениях. Затем учился саперному делу.

Мы создавали эвакуационные пути там, где было гражданское население, которое не имело возможности уехать. Они (россияне — ред.) минируют территории с неба и диверсионными группами. Очень много мин.

О массированном и крайне коварном российском минировании рассказывает и Виктор. С минами сталкивались постоянно, иногда от увиденного перехватывало дыхание.

— Когда было наступление, мы шли впереди колонны техники, прокладывали им пути. И я выхожу из-за посадки и смотрю: на линии электропередач висит гирлянда из артиллерийских снарядов. Ими управляли дистанционно.

Виктор выполнял боевые задания по всем направлениям, кроме Курского. До войны работал в школе учителем физического воспитания. В армию пошел в 2022 году. Убежден, что саперы должны постоянно учиться.

— Если что-то непонятно, фотографируешь. Потом приезжаешь назад, ищешь в интернете, смотришь видео. И так потихоньку набираешься опыта.

Для Виктора все началось с Херсонского направления. После освобождения Херсона эвакуировал погибших бойцов в составе гуманитарного проекта На щите.

— Мне не попадались заминированные трупы, но были знакомые, которые действительно их разминировали.

Виктор прошел путь от солдата к офицеру. Самое главное на службе, по его словам, люди. Оба военных признаются, что за эти годы невероятно устали. Мечтают вернуться к родным, но пока главная мечта только одна — победить врага.

— Все устали, и гражданские, и военные. К войне невозможно привыкнуть. Но нужно забирать свое обратно. И я по-другому это не вижу.

