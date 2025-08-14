Саперы под Покровском завалены работой — с чем приходится иметь дело

Они умеют и обустроить позицию, и создать взрывной подарок для оккупантов. Бойцы инженерно-саперного подразделения бригады НГУ Рубіж воюют на Покровском направлении. Работы хоть отбавляй: заминировать подходы к нашим позициям, ликвидировать вражеские мины и многое другое.

Более того, враг все чаще применяет для минирования дроны, что очень масштабирует загрязнение. Для выполнения своей работы им очень нужен РЭБ, сбор на который ты можешь найти по ссылке. Или присоединяйся по номеру карты: 4441 1111 2740 4543.

А дальше читай, как бойцы ликвидируют российскую технику и поддерживают нашу пехоту.

Саперы о работе на Покровском направлении

О реалиях современной войны рассказывает сапер бригады с позывным Мира:

— Чем глубже зароемся, тем дольше проживем. Потому что дроны сейчас преобладают. Очень много работы на своем направлении и очень много дистанционного минирования. Его тоже нужно ликвидировать.

Бойцам нужно расчистить логистические пути, защитить позиции и взорвать дистанционное минирование. Добраться до серой зоны — миссия со звездочкой, потому что к врагу часто бывает меньше сотни метров. И это все под постоянной угрозой ударов вражеских дронов.

Некоторые боеприпасы все же удается собрать и увести на полигон для дальнейшего уничтожения. Кроме ликвидации вражеского железа саперы снаряжают наши мины и боеприпасы. И это еще один огромный кусок работы, ведь враг постоянно ищет слабые места в нашей обороне.

— Мин нужно очень много. Их количество измеряется не в десятках, а в сотнях. Даже, можно сказать, в тысячах, — утверждает командир инженерно-саперного подразделения с позывным Матвей.

Саперы объясняют, что всегда работают с мыслями о нашей пехоте. Ведь если они качественно обустроят защитные сооружения и хорошо заменяют подходы, то у наших ребят в окопах будет еще больше шансов удержать позицию.

— Чем лучше защищена позиция, тем пехоте спокойнее и легче работать. Поэтому инженеры отрабатывают качественно, — добавляет Мира.

Командир Матвей на фронте еще с 2014 года и до сих пор служит без перерывов. Прошел путь от пехотинца к саперу, и в течение этого пути он думал о семье.

Когда сын задаст тебе вопрос и спросит, что ты сделал в эти времена, сказать, что прятался дома у мамы под юбкой или бабушка в погребе прятала? Я не мог бы себе этого позволить.

— Поэтому я двигался вперед. Сегодня уже сын стал взрослее и стал задавать взрослые вопросы. Он меня очень в этом сильно поддерживает. И это самая большая мотивация, которая может быть.

Тем временем Покровск испытывает свои трудности. Недавно в городе закрылся последний магазин.

