В Покровске закрылся последний магазин — люди на грани выживания (фото)

В Покровске Донецкой области до сих пор находятся более 1300 жителей, сообщил руководитель городской военной администрации Сергей Добряк в эфире телемарафона. Город остался без электроснабжения и централизованной подачи воды с конца декабря 2024 года.

Подробно о ситуации в Покровске читай дальше на Вікнах.

Покровск: последние новости города

Глава администрации отметил, что постоянные обстрелы усложняют ситуацию. В городе не осталось магазинов, также есть проблемы с критической логистикой.

До прошлой недели в Покровске работала точка выдачи воды, но ее уничтожил российский удар, поэтому возобновить ее работу невозможно.

Сейчас люди пользуются более 300 скважинами, но их не хватает для обеспечения нужд горожан.

Единственный магазин, работавший в одном из районов Покровска, также закрылся. Запасы продуктов, поступающих в составе гуманитарной помощи, быстро заканчиваются. Пополнить их могут только военные, одновременно занимающиеся и эвакуацией.

Заехать в город почти невозможно — оккупанты обстреливают любой движущийся транспорт. Поэтому люди вынуждены добираться пешком до мест сбора для эвакуационных автобусов. Для этого часто одолевают большие расстояния из других районов.

Раньше некоторые жители возвращались, чтобы ухаживать за огородами или проверить жилье, иногда даже с детьми. Сейчас таких случаев больше нет.

В городе возникла проблема со стихийными захоронениями. Некоторые люди вынуждены хоронить умерших прямо у своих домов. За последние две недели количество таких захоронений возросло из-за невозможности обеспечить надлежащую транспортировку тел в результате обстрелов.

Покровск на карте боевых действий

По информации аналитического проекта DeepState, до Покровска от ближайшей оккупированной точки осталось чуть более 5 километров.

Напомним, что недавно Сырский сообщил о 110-тысячной группировке РФ, которая идет в наступление под Покровском.

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!