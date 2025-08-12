Доброполье упадет быстрее, чем Покровск: аналитики и военные о смещении фронта

Фронт в Донецкой области остается чрезвычайно динамичным и, к сожалению, не в пользу Украины. Российские войска целенаправленно уничтожают прифронтовые города и села, атакуют управляемыми авиабомбами, артиллерией и дронами-камикадзе. Эвакуация из Покровска фактически остановлена, а количество обстрелов ежедневно растет.

Военные, аналитики и командиры начали обращаться к президенту Владимиру Зеленскому, чтобы повлиять на интенсивные продвижения россиян.

Покровска ждет осада? Последние новости

Десантники 82-й ОДШБр непрерывно прикрывают пехоту и наносят удары по врагу в районе Покровска. Олег Корниенко сообщает, что россиянам удалось прорвать линию обороны недалеко от Доброполья. Линия столкновения постоянно двигается.

Тяжело и местным жителям, россияне выжигают города, чтобы быстрее продвигаться. Дроны падают на дома людей раз в несколько минут. Прятаться негде. Кураховского направления уже нет.

Военные говорят, что перемирие, о котором говорят Трамп, Путин и Зеленский, кажется им нереальным. Заморозки конфликта военные боятся.

Аналитики о ситуации в Покровске и Доброполье

Аналитики DeepState сообщают о критических продвижениях российских войск на север между Добропольем и Дружковкой.

Сейчас противник смог с помощью постоянного давления преобладающим количеством пехоты осуществить продвижение в населенные пункты Кучеров Яр и Золотой Колодезь, где производит накопление для дальнейшего развития успеха.

Враг закрепляется на новых позициях, а также пролез в поселок Веселое, где начал накапливать силы. Россияне развивают наступление в районе трассы Доброполье — Краматорск и фиксируются в Нововодяном и Петровке.

С таким развитием событий, если оно не изменится, мы можем натолкнуться на то, что Доброполье упадет быстрее Покровска.

ОСУВ Днепр о Доброполье и Покровске

В ОСУВ Днепр отреагировали на резкое изменение линии фронта. Там сообщили, что россияне действительно проникают сквозь первую линию обороны ВСУ, используя преимущество в количестве личного состава.

Инфильтрация таких групп, хоть и влечет за собой необходимость привлечения резервов для их уничтожения, но не является “взятием под контроль территории”. Непонимание этого уже не раз вызывало ошибки при анализе ситуации и публичных обсуждениях в районе Покровско-Мирноградской агломерации.

В ОСУВ Днепр добавили, что бои остаются интенсивными на всей линии фронта.

Богдан Кротевич обратился к Зеленскому

Бывший начальник штаба Азова Богдан Кротевич обратился к президенту Владимиру Зеленскому из-за складывающейся на фронте ситуации.

Господин президент, я искренне не знаю, что именно вам докладывают, но информирую: на линии Покровск — Константиновка без преувеличения полная *****. И это ***** нарастает уже давно, ухудшаясь с каждым днем.

Военный объяснил, что новое командование не сможет исправить ситуацию, а Покровск и Мирноград почти в окружении, Константиновка — в полуокружении. Россияне идут в Дружковку и Краматорск.

Главной проблемой, которую прогнозировали еще год назад, стали приказы генштаба.

— Системная проблема началась со стирания резервов, массового раздробления подразделений по всей линии фронта, отчетов о “взятой деревне” как о победе на фоне провалов целых направлений, распределения мобилизационного ресурса “кумовьям”, а также абсолютного отсутствия стратегического и даже оперативного видения театра боевых действий в части военного руководства, — пишет военный.

Далее он добавил, что сейчас идет восстановление позиций штурмами, которое приносит больше потерь, чем при обороне. Богдан Кротевич призвал пересмотреть потери по подразделениям и проанализировать то, почему стоит распределять мобилизационный ресурс в бригады, которые удерживают линию фронта.

Заявление 1-го корпуса НГУ Азов

Бойцы 1-го корпуса НГУ Азов опубликовали заявление о реальной ситуации в Покровске и на направлении.

Несколько дней назад первый корпус НГУ Азов занял определенную полосу обороны на Покровском направлении. Обстановка остается сложной и динамичной. Противник, пытаясь продвигаться на направлении, несет значительные потери в живой силе и технике.

Бойцы добавили, что подразделения НГУ Азов спланировали и реализуют блокирование российских войск на направлении. О результатах операций сообщат позже.

