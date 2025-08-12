Доброполье упадет быстрее, чем Покровск: аналитики и военные о смещении фронта

Фронт в Донецкой области остается чрезвычайно динамичным и, к сожалению, не в пользу Украины. Российские войска целенаправленно уничтожают прифронтовые города и села, атакуют управляемыми авиабомбами, артиллерией и дронами-камикадзе. Эвакуация из Покровска фактически остановлена, а количество обстрелов ежедневно растет.Военные, аналитики и командиры начали обращаться к президенту Владимиру Зеленскому, чтобы повлиять на интенсивные продвижения россиян. Покровска ждет осада? Последние новости Десантники 82-й ОДШБр непрерывно прикрывают пехоту и наносят удары по врагу в районе Покровска. Олег Корниенко сообщает, что россиянам удалось прорвать линию обороны недалеко от Доброполья. Линия столкновения постоянно двигается.Тяжело и местным жителям, россияне выжигают города, чтобы быстрее продвигаться. Дроны падают на дома людей раз в несколько минут. Прятаться негде. Кураховского направления уже нет. Военные говорят, что перемирие, о котором говорят Трамп, Путин и Зеленский, кажется им нереальным. Заморозки конфликта военные боятся. Аналитики о ситуации в Покровске и Доброполье Аналитики DeepState сообщают о критических продвижениях российских войск на север между Добропольем и Дружковкой. Сейчас противник смог с помощью постоянного давления преобладающим количеством пехоты осуществить продвижение в населенные пункты Кучеров Яр и Золотой Колодезь, где производит накопление для дальнейшего развития успеха. Враг закрепляется на новых позициях, а также пролез в поселок Веселое, где начал накапливать силы. Россияне развивают наступление в районе трассы Доброполье — Краматорск и фиксируются в Нововодяном и Петровке. С таким развитием событий, если оно не изменится, мы можем натолкнуться на то, что Доброполье упадет быстрее Покровска. ОСУВ Днепр о Доброполье и Покровске В ОСУВ Днепр отреагировали на резкое изменение линии фронта. Там сообщили, что россияне действительно проникают сквозь первую линию обороны ВСУ, используя преимущество в количестве личного состава. Инфильтрация таких групп, хоть и влечет за собой необходимость привлечения резервов для их уничтожения, но не является “взятием под контроль территории”. Непонимание этого уже не раз вызывало ошибки при анализе ситуации и публичных обсуждениях в районе Покровско-Мирноградской агломерации. В ОСУВ Днепр добавили, что бои остаются интенсивными на всей линии фронта. Читать по теме Делайте красиво, как для мамы! Пленные россияне отстраивают Изюм Россияне согласились, что должны восстановить то, что разрушили. Богдан Кротевич обратился к Зеленскому Бывший начальник штаба Азова Богдан Кротевич обратился к президенту Владимиру Зеленскому из-за складывающейся на фронте ситуации. Господин президент, я искренне не знаю, что именно вам докладывают, но информирую: на линии Покровск — Константиновка без преувеличения полная *****. И это ***** нарастает уже давно, ухудшаясь с каждым днем. Военный объяснил, что новое командование не сможет исправить ситуацию, а Покровск и Мирноград почти в окружении, Константиновка — в полуокружении. Россияне идут в Дружковку и Краматорск. Главной проблемой, которую прогнозировали еще год назад, стали приказы генштаба. — Системная проблема началась со стирания резервов, массового раздробления подразделений по всей линии фронта, отчетов о “взятой деревне” как о победе на фоне провалов целых направлений, распределения мобилизационного ресурса “кумовьям”, а также абсолютного отсутствия стратегического и даже оперативного видения театра боевых действий в части военного руководства, — пишет военный. Далее он добавил, что сейчас идет восстановление позиций штурмами, которое приносит больше потерь, чем при обороне. Богдан Кротевич призвал пересмотреть потери по подразделениям и проанализировать то, почему стоит распределять мобилизационный ресурс в бригады, которые удерживают линию фронта. Заявление 1-го корпуса НГУ Азов Бойцы 1-го корпуса НГУ Азов опубликовали заявление о реальной ситуации в Покровске и на направлении. Несколько дней назад первый корпус НГУ Азов занял определенную полосу обороны на Покровском направлении. Обстановка остается сложной и динамичной. Противник, пытаясь продвигаться на направлении, несет значительные потери в живой силе и технике. Бойцы добавили, что подразделения НГУ Азов спланировали и реализуют блокирование российских войск на направлении. О результатах операций сообщат позже. На днях ВСУ освободили село в Сумской области. Читай, что известно об освобождении Бессаловки. Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал! Теги: война в Украине, Донецкая область, Єдині новини Если увидели ошибку, выделите её, пожалуйста, и нажмите Ctrl + Enter