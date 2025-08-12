Для тебе Війна в Україні

Добропілля впаде швидше, ніж Покровськ: аналітики та військові про зсув фронту

Анастасія Грубрина, журналістка сайту Олег Корнієнко, Журналіст програми Факти ICTV 12 Серпня 2025, 10:00
добропілля

Завантаження

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь