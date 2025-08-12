Добропілля впаде швидше, ніж Покровськ: аналітики та військові про зсув фронту

Фронт на Донеччині залишається надзвичайно динамічним і, на жаль, не на користь України. Російські війська цілеспрямовано знищують прифронтові міста та села, атакують керованими авіабомбами, артилерією та дронами-камікадзе. Евакуація з Покровська фактично зупинена, а кількість обстрілів щодня зростає.

Військові, аналітики та командири почали звертатися до президента Володимира Зеленського, аби вплинути на інтенсивні просування росіян.

На Покровськ чекає облога? Останні новини

Десантники 82-ї ОДШБр безперервно прикривають піхоту та завдають ударів по ворогу у районі Покровська. Олег Корнієнко повідомляє, що росіянам вдалося прорвати лінію оборони неподалік Добропілля. Лінія зіткнення постійно рухається.

Непереливки й місцевим жителям, росіяни випалюють міста, аби швидше просуватися. Дрони падають на будинки людей раз на кілька хвилин. Ховатися немає де. Курахівського напрямку вже не існує.

Військові кажуть, що перемир’я, про яке говорять Трамп, Путін і Зеленський видається їм не реальним. Замороження конфлікту військові бояться.

Аналітики про ситуацію у Покровську та Добропіллі

Аналітики DeepState повідомляють про критичні просування російських військ на північ між Добропіллям та Дружківкою.

Наразі противник зміг за допомогою постійного тиску переважаючою кількістю піхоти здійснити просування в населені пункти Кучерів Яр та Золотий Колодязь, де проводить накопичення для подальшого розвитку успіху.

Ворог закріплюється на нових позиціях, а також проліз у селище Веселе, де почав накопичувати сили. Росіяни розвивають наступ у районі траси Добропілля — Краматорськ і фіксуються у Нововодяному та Петрівці.

З таким розвитком подій, якщо він не зміниться, ми можемо наштовхнутися на момент, що Добропілля впаде швидше ніж Покровськ.

ОСУВ Дніпро про Добропілля і Покровськ

В ОСУВ Дніпро відреагували на різку зміну лінії фронту. Там повідомили, що росіяни дійсно просочуються крізь першу лінію оборони ЗСУ, використовуючи перевагу в кількості особового складу.

Інфільтрація таких груп, хоч і спричиняє необхідність залучення резервів для їх знищення, але не є “взяттям під контроль території”. Нерозуміння цього вже не раз викликало помилки при аналізуванні ситуації та при публічних обговореннях в районі Покровсько-Мирноградської агломерації.

В ОСУВ Дніпро додали, що бої лишаються найінтенсивнішими на всій лінії фронту.

Богдан Кротевич звернувся до Зеленського

Колишній начальник штабу Азову Богдан Кротевич звернувся до президента Володимира Зеленського через ситуацію, що складається на фронті.

Пане Президенте, я щиро не знаю, що саме Вам доповідають, але інформую: на лінії Покровськ — Костянтинівка без перебільшення повна *****. І ця *****. наростає вже давно, погіршуючись з кожним днем.

Військовий пояснив, що нове командування не зможе виправити ситуацію, і Покровськ та Мирноград майже в оточенні, а Костянтинівка — у напівоточенні. Росіяни йдуть до Дружківки та Краматорська.

Головною проблемою, яку прогнозували ще рік тому, стали накази з генштабу.

— Системна проблема почалася зі стирання резервів, масового роздріблення підрозділів по всій лінії фронту, звітів про “взяте село” як про перемогу на тлі провалів цілих напрямків, розподілу мобілізаційного ресурсу “кумам”, а також абсолютної відсутності стратегічного і навіть оперативного бачення театру бойових дій у частини військового керівництва, — пише військовий.

Далі він додав, що нині триває відновлення позицій штурмами, яке приносить більше втрат, ніж при обороні. Богдан Кротевич закликав передивитися втрати по підрозділах і проаналізувати те, чому варто розподіляти мобілізаційний ресурс у бригади, що тримають лінію фронту.

Заява 1-го корпусу НГУ Азов

Бійці 1-го корпусу НГУ Азов опублікували заяву щодо реальної ситуації у Покровську та на напрямку.

Декілька днів тому 1-й корпус НГУ Азов зайняв визначену смугу оборони на Покровському напрямку. Обстановка залишається складною та динамічною. Противник, намагаючись просуватися на напрямку, зазнає значних втрат у живій силі та техніці.

Бійці додали, що підрозділи НГУ Азов спланували та втілюють блокування російських військ на напрямку. Про результати операцій повідомлять пізніше.

