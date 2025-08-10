Безсалівка звільнена: ЗСУ відбили село на Сумщині

10 серпня Генштаб ЗСУ повідомив про новини, яких хотілося б чути частіше, — Сили оборони України звільнили та повністю зачистили від російських окупантів населений пункт Безсалівка Сумської області.

В операції з деокупації були залучені підрозділи 33-го окремого штурмового полку та 24-го окремого штурмового батальйону. Зокрема українським оборонцям вдалося ліквідувати 18 російських загарбників.

Збройні Сили України продовжують й надалі знищувати ворога та наближують справедливий мир для нашої держави.

Безсалівка: яка наразі ситуація в селі

Як розповів Суспільному голова Білопільської громади Юрій Зарко, у селі залишалися кілька людей, які відмовилися від евакуації.

Однак зв’язатися з цими жителями населеного пункту немає можливості, оскільки мобільні мережі там не працюють.

Юрій Зарко каже, що це родина, яка тримає худобу в Безсалівці. Це люди старшого віку, які не захотіли покидати дім попри пропозиції вивезти навіть худобу.

Доїхати до них нині немає змоги через безпекову ситуацію. Це село фактично на кордоні, 800 метрів.

Безсалівка на карті

У 2021 році, за даними Суспільного, у Безсалівці проживало всього 16 осіб. Подивитися, яким було село тоді, можна у відео.

А раніше артилеристи ДШВ розповіли, як спиняють один суцільний повзучий штурм і чому їм доводиться бити по хвостах.

