Ми б’ємо по хвостах: як артилеристи спиняють один суцільний повзучий штурм

На Новопавлівському напрямку тривають бої. Росіяни не припиняють спроб прориву оборони ЗСУ, залучаючи диверсійно-розвідувальні групи. Офіцер 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади ДШВ ЗСУ Іван Варан розповів Яні Брензей більше про атаки ворога.

Просування РФ на Новопавлівському напрямку

Попри те, що основні сили росіян сконцентровані на Покровському напрямку, ворог тисне і на Новопавлівському. Внаслідок останніх боїв росіяни мали просування на північ і на південь від Новопавлівки.

Ворог продовжує активні штурми. Залучає значну кількість ДРГ, щоб зменшити вплив нашої оборони. Відповідно, передній край оборони зараз у нас тримає удар від безлічі озброєння противника, — каже військовий.

Російське просування є незначним, однак частиною так званої “повзучої окупації”. Вона є доволі небезпечною у проміжках часу, пояснює Іван. А часу у Росії достатньо.

За даними аналітиків DeepState, у липні 2025 росіяни мали найбільші просування саме на Новопавлівському напрямку. Ворогу вдається просуватися з однієї головної причини: жертви йому неважливі.

Тут війна досягає свого апогею ефективності. Нічого нового більше вигадати не можна.

Військовий додає, що нині навіть немає сенсу рахувати кількість штурмів та зіткнень, адже всі зусилля росіяни кидають на піхоту, яка цілодобово штурмує і намагається закріпитися. Піхоту підтримує ворожа артилерія, фронтова авіація, безпілотна авіація.

У нас у частині і в військах взагалі кажуть, що ми зараз б’ємо по хвостах, боремося з наслідками. Усі засоби кинуті на те, аби стримати переважаючого противника.

Нагадує, що кожен військовий в окопі хоче мати за собою надійний тил і бачити, що саме на його напрямку було знищено важливу ціль, яка загрожувала життю. І сподівається, що ситуація хоч трохи покращиться.

Російські окупанти лізуть і до Дніпропетровської області. Місцеві жителі вирішили не чекати критичних ситуацій, і відразу вирішили евакуюватися. Кажуть: не хочуть цієї гидоти.

Фото: 148 окрема артилерійська Житомирська бригада ДШВ

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