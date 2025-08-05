Мы бьем по хвостам: как артиллеристы останавливают один сплошной ползучий штурм

На Новопавловском направлении продолжаются бои. Россияне не прекращают попыток прорыва обороны ВСУ, привлекая диверсионно-разведывательные группы. Офицер 148-й отдельной артиллерийской Житомирской бригады ДШВ ВСУ Иван Варан рассказал Яне Брензей больше об атаках врага.

Продвижение РФ на Новопавловском направлении

Несмотря на то, что основные силы россиян сконцентрированы на Покровском направлении, враг давит и Новопавловском. В результате последних боев россияне имели продвижение к северу и к югу от Новопавловки.

Враг продолжает активные штурмы. Привлекает значительное количество ДРГ, чтобы снизить влияние нашей обороны. Соответственно передний край обороны сейчас у нас держит удар от множества вооружения противника, — говорит военный.

Российское продвижение незначительно, однако является частью так называемой “ползучей оккупации”. Она довольно опасна в промежутках времени, объясняет Иван. А времени у России достаточно.

По данным аналитиков DeepState, в июле 2025 года россияне имели наибольшие продвижения именно на Новопавловском направлении. Врагу удается продвигаться по одной главной причине: жертвы для него неважны.

Здесь война достигает своего апогея эффективности. Ничего нового больше придумать нельзя.

Военный добавляет, что сейчас даже нет смысла считать количество штурмов и столкновений, ведь все усилия россияне бросают на пехоту, которая круглосуточно идет на штурм и пытается закрепиться. Пехоту поддерживает вражеская артиллерия, фронтовая авиация, беспилотная авиация.

У нас в части и в войсках вообще говорят, что сейчас бьем по хвостам, боремся с последствиями. Все средства брошены на то, чтобы сдержать превосходящего противника.

Напоминает, что каждый военный в окопе хочет иметь за собой надежный тыл и видеть, что именно на его направлении была уничтожена важная цель, угрожавшая жизни. И надеется, что ситуация хоть немного улучшится.

Российские оккупанты лезут и в Днепропетровскую область. Местные жители решили не ждать критической ситуации и сразу решили эвакуироваться. Говорят: не хотят этой гадости.

Фото: 148 отдельная артиллерийская Житомирская бригада ДШВ

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