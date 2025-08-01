Ползут на смерть: россияне забрасывают мобилизованных в лежачие штурмы

Россия активизировала ползучие штурмы на фронте, используя малые и сверхмалые пехотные группы. По словам офицера 77-й бригады Виктора Петровича, захватчики действуют поодиночке или парами, пытаются избежать обнаружения и устроить засаду. Часто это недавно мобилизованные военные, которых бросают на прорыв без должной подготовки.

Ползут навстречу смерти: какую тактику штурмов выбрали россияне

Ранее враг применял большие группы и бронетехнику, сейчас же изменил тактику из-за эффективности украинской обороны. ДРГ пытаются прорываться в тыл, чтобы перерезать логистику, найти украинские позиции, дроновые расчеты и нанести прицельные удары.

Возле Купянска штурмы не прекращаются. Россияне идут по 1-2 человека, чтобы закрепиться и разведать ситуацию. Используют маскировку, зелень и пытаются подобраться к позициям ВСУ и найти слепые зоны разведки.

В таких ползущих штурмах очень часто используют военных, мобилизованных буквально две недели назад, и они не совсем понимают, насколько это смертельная опасность.

Россиян постоянно уничтожают. Но они пробуют новые маршруты. Поэтому иногда им удается найти слепые зоны и застать наших военных врасплох.

Сейчас они сконцентрировались на таких постоянных, полудиверсионных, ползучих штурмах малыми группами.

Тактика двоек у россиян оправдывает себя. Двух человек заметить труднее, чем штурмовую группу. Иногда россияне отправляют на разведку или штурм по несколько таких двоек. Если одну-две такие группы обнаружат, третья может проскочить. С таким количеством личного состава россияне могут позволить себе эти потери.

Также оккупанты активизировали заброс ДРГ в населенные пункты по всем направлениям, в том числе и на Купянском. Группы преследуют цель перерезать логистику, повреждать логистические маршруты, искать пилотов FPV и разведчиков.

На днях российские оккупанты заявили о “взятии” Часового Яра. Взяли ли что-нибудь россияне — рассказываем в нашем материале.

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