Для тебя Война в Украине

Российские ДРГ заходят в Покровск — какая ситуация в городе сейчас

Виктория Мельник, журналист сайта 01 августа 2025, 12:00
покровск
Фото Twitter

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