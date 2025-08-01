Российские ДРГ заходят в Покровск — какая ситуация в городе сейчас

Россияне каждый день атакуют нас не только на поле боя, но и “вбрасывают” фейки. Накануне оккупанты заявили о “взятии” Часового Яра. Такие информационные атаки направлены на моральный упадок украинского общества.

Во время своего вечернего обращения президент Владимир Зеленский заявил, что в Покровск заходят российские ДРГ.

Больше об этом — дальше в материале.

Покровск: ситуация на направлении

По словам Владимира Зеленского, российские разведывательные группы постоянно пытаются войти в город и закрепиться там.

— Покровское направление — позиции наши подразделения все держат. Покровск, Доброполье — именно там наибольшая интенсивность боев.

Важно, что наши воины уничтожают российские ДРГ, — отметил президент.

Ответ ВСУ на тактику оккупанта — уничтожение.

По сообщению ОСУВ Хортица, на Покровском направлении российские оккупанты не пытаются блокировать Покровско-Мирноградскую агломерацию с востока и юга.

В то же время россияне пытаются атаковать в районах населенных пунктов Родинское, Новоэкономическое, Миролюбовка, Мирноград, Лисовка, Котлино и Зверевое.

— Также наши воины отражали вражеские штурмы недалеко от Муравки, Удачного, Орехового, Филиала и Молодецкого. Враг пытается не пресекать попытки малыми штурмовыми группами атаковать окрестности города Покровск, — добавили там.

Покровск сегодня на карте

Карта Deep State показывает, какая ситуация на поле боя в регионе.

Раньше мы рассказывали тебе, что говорят в ВСУ о “взятии” Часового Яра: читай по ссылке.

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