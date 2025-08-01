Российские ДРГ заходят в Покровск — какая ситуация в городе сейчас

Фото Twitter Россияне каждый день атакуют нас не только на поле боя, но и “вбрасывают” фейки. Накануне оккупанты заявили о “взятии” Часового Яра. Такие информационные атаки направлены на моральный упадок украинского общества. Во время своего вечернего обращения президент Владимир Зеленский заявил, что в Покровск заходят российские ДРГ. Больше об этом — дальше в материале.Покровск: ситуация на направлении По словам Владимира Зеленского, российские разведывательные группы постоянно пытаются войти в город и закрепиться там. — Покровское направление — позиции наши подразделения все держат. Покровск, Доброполье — именно там наибольшая интенсивность боев. Важно, что наши воины уничтожают российские ДРГ, — отметил президент. Ответ ВСУ на тактику оккупанта — уничтожение. По сообщению ОСУВ Хортица, на Покровском направлении российские оккупанты не пытаются блокировать Покровско-Мирноградскую агломерацию с востока и юга. В то же время россияне пытаются атаковать в районах населенных пунктов Родинское, Новоэкономическое, Миролюбовка, Мирноград, Лисовка, Котлино и Зверевое. — Также наши воины отражали вражеские штурмы недалеко от Муравки, Удачного, Орехового, Филиала и Молодецкого. Враг пытается не пресекать попытки малыми штурмовыми группами атаковать окрестности города Покровск, — добавили там. Читать по теме Более 6000 дронов: в июле 2025 россияне нанесли рекордное количество ударов Как россияне увеличивают производство: статистика. Покровск сегодня на карте Карта Deep State показывает, какая ситуация на поле боя в регионе. Раньше мы рассказывали тебе, что говорят в ВСУ о “взятии” Часового Яра: читай по ссылке. Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал! Теги: война в Украине, Донецкая область Если увидели ошибку, выделите её, пожалуйста, и нажмите Ctrl + Enter