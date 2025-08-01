Для тебе Війна в Україні

Російські ДРГ заходять в Покровськ — яка ситуація у місті зараз

Вікторія Мельник, журналістка сайту 01 Серпня 2025, 12:00
покровськ
Фото Twitter

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