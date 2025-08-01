Російські ДРГ заходять в Покровськ — яка ситуація у місті зараз

Росіяни щодня атакують нас не лише на полі бою, а й “вкидують” фейки. Напередодні окупанти заявили про “взяття” Часового Яру. Такі інформаційні атаки спрямовані на моральний занепад українського суспільства.

Під час свого вечірнього звернення президент Володимир Зеленський заявив, що до Покровська заходять російські ДРГ.

Більше про це — далі у матеріалі.

Покровськ: ситуація на напрямку

За словами Володимира Зеленського, російські розвідувальні групи постійно намагаються зайти у місто та закріпитися там.

— Покровський напрямок — позиції наші підрозділи все тримають. Покровськ, Добропілля — саме там найбільша інтенсивність боїв.

Важливо, що наші воїни знищують російські ДРГ, — зазначив президент.

Відповідь ЗСУ на тактику окупанта — знищення.

За повідомленням ОСУВ Хортиця, на Покровському напрямку російські окупанти не намагаються блокувати Покровсько-Мирноградську агломерацію зі сходу та півдня.

Водночас росіяни намагаються атакувати в районах населених пунктів Родинське, Новоекономічне, Миролюбівка, Мирноград, Лисівка, Котлине та Звірове.

— Також наші воїни відбивали ворожі штурми неподалік Муравки, Удачного, Горіхового, Філії та Молодецького. Ворог намагається не припиняти спроби малими штурмовими групами атакувати околиці міста Покровськ, — додали там.

Покровськ сьогодні на карті

Карта Deep State показує, яка ситуація на полі бою в регіоні.

Раніше ми розповідали тобі, що кажуть в ЗСУ щодо “взяття” Часового Яру: читай за посиланням.

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