Повзуть на смерть: росіяни закидують мобілізованих у лежачі штурми

Росія активізувала повзучі штурми на фронті, використовуючи малі й надмалі піхотні групи. За словами офіцера 77-ї бригади Віктора Петровича, загарбники діють поодинці або парами, намагаються уникнути виявлення та влаштувати засідку. Часто це нещодавно мобілізовані військові, яких кидають на прорив без належної підготовки.

Повзуть назустріч смерті: яку тактику штурмів вибрали росіяни

Раніше ворог застосовував більші групи й бронетехніку, нині ж змінив тактику через ефективність української оборони. ДРГ намагаються прориватися в тил, щоб перерізати логістику, виявляти українські позиції, дронові розрахунки й завдавати прицільних ударів.

Біля Куп’янська штурми не припиняються. Росіяни йдуть по 1-2 людей, аби закріпитися та розвідати ситуацію. Використовують маскування, зелень, і намагаються підібратися до позицій ЗСУ та знайти сліпі зони розвідки.

У таких повзучих штурмах дуже часто використовують військових, яких мобілізували буквально два тижні тому, і вони не зовсім розуміють, наскільки це смертельна небезпека.

Росіян постійно знищують. Однак вони пробують нові маршрути. Через це інколи їм вдається знайти сліпі зони і застати наших військових зненацька.

Зараз вони сконцентрувалися на таких постійних, напівдиверсійних, повзучих штурмах малими групами.

Тактика двійок у росіян виправдовує себе. Двох людей помітити важче, ніж штурмову групу. Інколи росіяни відправляють на розвідку чи штурм по кілька таких двійок. Якщо одну-дві такі групи виявлять, то третя може проскочити. З такою кількістю особового складу росіяни можуть дозволити собі ці втрати.

Також окупанти активізували закидання ДРГ у населені пункти на всіх напрямках, зокрема і на Куп’янському. Групи мають на меті перерізати логістику, пошкоджувати логістичні маршрути, шукати пілотів FPV і розвідників.

Днями російські окупанти заявили про “взяття” Часового Яру. Чи взяли щось росіяни — розповідаємо у нашому матеріалі.

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