Не хочемо цієї гидоти: українці евакуюються з Дніпропетровщини

Цієї ночі росіяни знову атакували Дніпропетровську область дронами.

Через безпекову ситуацію в прикордонних регіонах в останні кілька тижнів волонтери відзначають активну евакуацію навіть із тих населених пунктів, де офіційно її не оголошували.

А з прифронтових громад лише волонтерам гуманітарної місії Проліска з початку року вдалося вивезти понад 2000 жителів. За останні дні кількість звернень збільшилася в рази.

Жителька села Маломихайлівка разом з дітьми виїжджає з дому. Каже: їдуть до дідуся, у безпеку.

Ми не хочемо, щоб ця гидота приходила до нас з війною.

— За цей тиждень я не могла ні спати, ні їсти. Переживала дуже сильно… два дні в нас дуже сильно гупало, хата ходуном ходила. Малі вчора злякалися страшенно, — каже жінка.

Про перелік населених пунктів у Дніпропетровській області, з яких оголошена обовʼязкова евакуація, ми писали в нашому іншому матеріалі.

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