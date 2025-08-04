Не хочемо цієї гидоти: українці евакуюються з Дніпропетровщини

Цієї ночі росіяни знову атакували Дніпропетровську область дронами. Через безпекову ситуацію в прикордонних регіонах в останні кілька тижнів волонтери відзначають активну евакуацію навіть із тих населених пунктів, де офіційно її не оголошували. А з прифронтових громад лише волонтерам гуманітарної місії Проліска з початку року вдалося вивезти понад 2000 жителів. За останні дні кількість звернень збільшилася в рази.Жителька села Маломихайлівка разом з дітьми виїжджає з дому. Каже: їдуть до дідуся, у безпеку. Ми не хочемо, щоб ця гидота приходила до нас з війною. — За цей тиждень я не могла ні спати, ні їсти. Переживала дуже сильно… два дні в нас дуже сильно гупало, хата ходуном ходила. Малі вчора злякалися страшенно, — каже жінка. Читати на тему Рубіжне, Добропілля, Надія — оголошена примусова евакуація сімей з дітьми з Донеччини Примусова евакуація родин з дітьми з небезпечних районів Донецької області — не зволікайте, рятуйте своїх близьких! Про перелік населених пунктів у Дніпропетровській області, з яких оголошена обовʼязкова евакуація, ми писали в нашому іншому матеріалі. Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно! Теги: війна в Україні, дніпропетровщина Якщо побачили помилку, виділіть її, будь ласка, та натисніть Ctrl + Enter