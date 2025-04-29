Дніпропетровщина під КАБами — де оголосили обов’язкову евакуацію родин із дітьми

Фото Getty Images У Дніпропетровській області, зокрема в селах Межівської громади, оголосили обов’язкову евакуацію для сімей з дітьми. Про це повідомила Межівська СТГ. Це рішення було прийнято на підставі розпорядження начальника Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергія Лисака.Евакуація стосується жителів сіл, що межують з Донецькою областю — Колона Межова, Новопідгородне, Райполе, Сухарева Балка, Новопавлівка, Дачне, Філія. Читати на тему На передовій Донеччини: евакуація людей після чергового удару по Куртівці Донеччина під прицілом: як переконати батьків вивозити дітей, бо є ризик бути вбитим щохвилини. Всі жителі, яких стосується евакуація, мають залишити свої домівки в обов’язковому порядку. Процес евакуації буде організовано за попереднім погодженням, з обов’язковою реєстрацією на збірному пункті у Межовій. Людям потрібно взяти з собою важливі документи, готівку, медикаменти, їжу та воду на кілька днів, а також теплий одяг і взуття. Для отримання додаткової інформації можна звертатися за телефонами: (05630) 60428 та (066) 913 1345. Раніше ми повідомляли, що російські війська тиснуть у бік адміністративного кордону Дніпропетровської області. Дізнайся більше про ситуацію в регіоні в нашому матеріалі. А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе. Теги: війна в Україні, дніпропетровщина, Евакуація, Україна Якщо побачили помилку, виділіть її, будь ласка, та натисніть Ctrl + Enter