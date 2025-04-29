Дніпропетровщина під КАБами — де оголосили обов’язкову евакуацію родин із дітьми

У Дніпропетровській області, зокрема в селах Межівської громади, оголосили обов’язкову евакуацію для сімей з дітьми.

Про це повідомила Межівська СТГ.

Це рішення було прийнято на підставі розпорядження начальника Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергія Лисака.

Евакуація стосується жителів сіл, що межують з Донецькою областю — Колона Межова, Новопідгородне, Райполе, Сухарева Балка, Новопавлівка, Дачне, Філія.

Всі жителі, яких стосується евакуація, мають залишити свої домівки в обов’язковому порядку.

Процес евакуації буде організовано за попереднім погодженням, з обов’язковою реєстрацією на збірному пункті у Межовій.

Людям потрібно взяти з собою важливі документи, готівку, медикаменти, їжу та воду на кілька днів, а також теплий одяг і взуття.

Для отримання додаткової інформації можна звертатися за телефонами: (05630) 60428 та (066) 913 1345.

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