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Дніпропетровщина під КАБами — де оголосили обов’язкову евакуацію родин із дітьми

Марія Дзюба, редакторка сайту 29 Квітня 2025, 11:30
Дніпропетровщина під КАБами — де оголосили обов’язкову евакуацію родин із дітьми
Фото Getty Images
Дніпропетровщина під КАБами — де оголосили обов’язкову евакуацію родин із дітьми
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