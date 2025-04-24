Армія РФ суне на Дніпропетровщину — бійці Холодного Яру про спроби ворога прорвати фронт

На Донеччині працює наш спеціальний кореспондент Костянтин Мельников. Він ділиться, що відразу після великоднього затишшя росіяни почали сильні обстріли Донеччини. Обстріли традиційно починаються близько третьої ночі. Щодня від ударів гинуть мирні жителі.

Ворог далі тисне у бік адміністративного кордону з Дніпропетровщиною. За даними DeepState росіяни мають просування в районі населеного пункту Ясенове. Аналітики фіксують успіхи росіян у районі Сухої Балки. Найбільший тиск на фронті припадає на Покровський напрямок.

Росіяни шукають слабкі місця в нашій обороні

Долучитися до збору на ремонт автівок для 93-ї бригади Холодний Яр можна за реквізитами: 4441 1111 2356 9422. Нині росіяни намагаються вишукувати наші слабкі місця в обороні, а потім іти на штурми в ці точки. Ворог намагається взяти під вогневий контроль всі логістичні маршрути.

Оператори FPV славетної бригади Холодний Яр нині тримають позиції між Часовим Яром та Торецьком. Попри оголошене росіянами великоднє перемир’я, ворожа піхота намагалася прорвати оборону ЗСУ на всіх напрямках.

Працюємо по росіянах цілодобово! Вони лазять і вдень, і вночі, більше по низинах. Очі відразу передають на пульт, а пульт нам. І ми відразу вилітаємо, — каже боєць на псевдо Лютий.

Воїни додають, що росіяни своїми дронами намагаються вибити всю нашу логістику. Найбільше дошкуляє оптоволокно, воно не підпадає під дію РЕБ. Такі дрони потрібно збивати або зі стрілецької зброї, або уникати їх.

Буквально 3-4 дні тому хлопці їхали на зміну, не доїхали. Раніше його використовували на важливіші цілі, на техніку, а зараз будь-куди запускають, — каже Григорій.

Бійці відкрили збір на ремонт пошкоджених автівок. Це стане чудовим подарунком для Лютого, який у день знімань відзначає свій 27-й день народження. На фронті святкує вже втретє.

Ділиться, що сьогодні хоче вразити якусь важливу російську ціль, аби це був найкращий день народження.

Раніше ми розповідали, як ЗСУ помстилися росіянам за Суми.

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