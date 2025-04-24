Україна

Армія РФ суне на Дніпропетровщину — бійці Холодного Яру про спроби ворога прорвати фронт

Костянтин Мельников, Журналіст програми Факти ICTV 24 Квітня 2025, 12:00
Іван Діброва
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