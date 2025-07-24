Рубіжне, Добропілля, Надія — оголошена примусова евакуація сімей з дітьми з Донеччини

У зв’язку з постійною загрозою та небезпекою на Донеччині ухвалено рішення про примусову евакуацію родин з дітьми з окремих населених пунктів.

Відповідне рішення було прийнято сьогодні на засіданні регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Донецької області.

Про це повідомляє керівник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Примусова евакуація на Донеччині

Примусова евакуація стосується кількох громад та їхніх населених пунктів:

Добропільська громада: місто Добропілля, села Ганнівка, Новий Донбас, Рубіжне.

місто Добропілля, села Ганнівка, Новий Донбас, Рубіжне. Криворізька громада: села Добропілля, Надія, Новокриворіжжя, Новомар’ївка, Новофедорівка, Ракша.

Загалом, за попередніми оцінками, у цих населених пунктах перебуває близько 928 дітей, які тепер будуть евакуйовані разом зі своїми родинами.

Забезпечення евакуації та безпеки

Місцевій владі та керівникам структурних підрозділів Донецької обласної державної адміністрації доручено негайно, у координації з правоохоронними органами, організувати належний процес евакуації.

Головне завдання — забезпечити безпечне переміщення цих сімей до більш безпечних регіонів України та створити там належні умови для проживання.

Влада Донецької області вкотре підкреслює, що перебування на території регіону пов’язане з постійною небезпекою.

Заклики до евакуації лунають регулярно, адже це єдиний спосіб уберегти життя та здоров’я, особливо найменших мешканців.

Евакуюйтесь, поки це ще можливо! Бережіть своїх близьких та не наражайте їх на небезпеку! — наголошує влада, закликаючи всіх, хто ще залишається в небезпечних районах, не зволікати з рішенням про виїзд.

Раніше ми повідомляли, що з 60 населених пунктів Сумської області виїхали всі жителі. Деталі та причини масового відтоку читай в нашому матеріалі.

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