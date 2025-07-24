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Рубіжне, Добропілля, Надія — оголошена примусова евакуація сімей з дітьми з Донеччини

Марія Дзюба, редакторка сайту 24 Липня 2025, 18:45
Рубіжне, Добропілля, Надія — оголошена примусова евакуація сімей з дітьми з Донеччини
Фото Getty Images

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