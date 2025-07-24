Рубежное, Доброполье, Надия — объявлена принудительная эвакуация семей с детьми из Донбасса

В связи с постоянной угрозой и опасностью в Донецкой области принято решение о принудительной эвакуации семей с детьми из ряда населенных пунктов.

Соответствующее решение было принято сегодня на заседании региональной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций Донецкой области, сообщил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин.

Населенные пункты, из которых проводится эвакуация

Принудительная эвакуация касается нескольких громад и их населенных пунктов:

Добропольская громада: город Доброполье, села Ганновка, Новый Донбасс, Рубежное.

город Доброполье, села Ганновка, Новый Донбасс, Рубежное. Криворожская громада: села Доброполье, Надежда, Новокриворожье, Новомарьевка, Новофедоровка, Ракша.

В общей сложности, по предварительным оценкам, в этих населенных пунктах находится около 928 детей, которые теперь будут эвакуированы вместе со своими семьями.

Обеспечение эвакуации и безопасности

Местным властям и руководителям структурных подразделений Донецкой областной государственной администрации поручено немедленно, в координации с правоохранительными органами, организовать надлежащий процесс эвакуации.

Главная задача — обеспечить безопасное перемещение этих семей в более безопасные регионы Украины и создать там надлежащие условия для проживания.

Власти Донецкой области в очередной раз подчеркивают, что пребывание на территории региона сопряжено с постоянной опасностью.

Призывы к эвакуации звучат регулярно, ведь это единственный способ уберечь жизнь и здоровье, особенно самых маленьких жителей.

Эвакуируйтесь, пока это еще возможно! Берегите своих близких и не подвергайте их опасности! — подчеркивают власти, призывая всех, кто еще остается в опасных районах, не медлить с решением об отъезде.

Ранее мы сообщали, что из 60 населенных пунктов Сумской области выехали все жители. Детали и причины массового оттока читайте в нашем материале.

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