Для тебя Война в Украине

Рубежное, Доброполье, Надия — объявлена принудительная эвакуация семей с детьми из Донбасса

Мария Дзюба, редактор сайта 24 июля 2025, 18:45
Рубежное, Доброполье, Надия — объявлена принудительная эвакуация семей с детьми из Донбасса
Фото Getty Images

Загрузка

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь