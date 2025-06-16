Из приграничных громад Сумской области на прошлой неделе эвакуировали более 400 человек, в том числе 26 детей. Об этом сообщил глава Сумской ОВА Олег Григоров. В основном речь идет о жителях двух районов: Сумского и Шосткинского.

Эвакуация в Сумской области: из некоторых сел выехали все жители

По словам Григорова, люди вынуждены выезжать в более безопасные регионы из-за постоянных обстрелов врагом гражданской инфраструктуры.

— В настоящее время подлежит эвакуации населения из 213 населённых пунктов в Сумской области. Всего из опасных территорий выехали уже более 60% жителей, — добавил глава ОВА.

Из 60 населенных пунктов, где идет эвакуация, уже полностью выехали все жители.

Как эвакуироваться из Сумской области

Эвакуация в области продолжается, а чтобы выехать из опасных громад, следует позвонить по следующим контактам:

Координационный штаб по проведению эвакуационных мероприятий — +380993186362;

— +380993186362; Сумской район — +380506507083;

— +380506507083; Конотопский район — +380684491492;

— +380684491492; Ахтырский район — +380666840172, +380996175204;

— +380666840172, +380996175204; Шосткинский район — +380933265006;

— +380933265006; Роменский район — +0544871550, +380501582748, +380995653100;

— +0544871550, +380501582748, +380995653100; Для эвакуации людей с тяжелыми болезнями и инвалидностью — +380505387786, +380952501884.

Также есть возможность обратиться за помощью в благотворительные фонды и гуманитарные миссии. Подробности — на фото:

Из 60 населенных пунктов Сумской области полностью выехали люди — эвакуация продолжается / 8 Фотографий

Напомним, что 31 мая Сумская ОВА объявила обязательную эвакуацию ряда населенных пунктов:

Воробьевка (Речковская сельская громада);

Штановка, Вороновка, Янченко (Белопольская городская громада);

Цымбаловка, Шкуратовка (Ворожбянская городская громада);

Кровное, Николаевка, Рудновка, Спасское, Капитановка (Николаевская сельская громада).

В то же время, оснований для эвакуации из Сум сейчас нет. Самые интенсивные обстрелы сейчас проходят в Юнаковской и Хотинской общинах.

Напомним, что в связи с ужесточением обстрелов также расширяют эвакуационную зону в Харьковской области.

Фото: Сумская ОВА

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