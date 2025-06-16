Для тебя Война в Украине

Из 60 населенных пунктов Сумской области полностью выехали люди — эвакуация продолжается

Ирина Танасийчук, журналист сайта 16 июня 2025, 11:00
Из 60 населенных пунктов Сумской области полностью выехали люди — эвакуация продолжается

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