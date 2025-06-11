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Зона эвакуации в Харьковской области расширена: куда и из каких сел будут вывозить жителей из-за угрозы безопасности

Мария Дзюба, редактор сайта 11 июня 2025, 07:00
Зона эвакуации в Харьковской области расширена: куда и из каких сел будут вывозить жителей из-за угрозы безопасности

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