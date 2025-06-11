Зона эвакуации в Харьковской области расширена: куда и из каких сел будут вывозить жителей из-за угрозы безопасности

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов объявил о расширении зоны обязательной эвакуации гражданского населения из Купянского района. Это решение было принято 10 июня 2025 года на заседании Совета обороны Харьковской области, учитывая напряжённую ситуацию с безопасностью в регионе. Кого эвакуируют и откуда Согласно новому решению, обязательной эвакуации подлежат жители семи сёл Шевченковской громады: Барановка; Березовка; Новониколаевка; Сподобовка; Староверовка; Дуванка; Фёдоровка. По словам Олега Синегубова, планируется вывезти 181 ребенка в безопасные районы. Читать по теме Он спал в квартире… Харьков атаковали баллистическими ракетами с кассетной частью, десятки раненых Последствия атаки на Харьков. Помощь эвакуированным Все эвакуированные жители получат комплексную поддержку. Временное жилье. Помощь в оформлении статуса ВПЛ (внутренне перемещенного лица). Доступ к социальным выплатам. Гуманитарную помощь. Первоочередная помощь будет оказываться в транзитном центре в Харькове. Ситуация в области: последствия обстрелов На заседании Совета обороны также обсуждалась текущая оперативная обстановка в Харьковской области за последние два месяца. В результате обстрелов КАБами, РСЗО и БПЛА: погибли два человека; пять человек получили ранения, среди них 16-летний подросток; повреждено 87 частных и 27 многоквартирных домов. Олег Синегубов подчеркнул, что все службы — ГСЧС, Нацполиция, экстренная помощь — работают в усиленном круглосуточном режиме, реагируя на угрозы, ликвидируя последствия атак и помогая пострадавшим. Ранее мы рассказывали, что большинство украинцев выступают против территориальных уступок в мирных переговорах. Подробнее о результатах опроса читайте в нашем материале. Главное фото: Харьковская областная военная администрация А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя. Теги: Эвакуация, Харьковская область Если увидели ошибку, выделите её, пожалуйста, и нажмите Ctrl + Enter