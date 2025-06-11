Зона эвакуации в Харьковской области расширена: куда и из каких сел будут вывозить жителей из-за угрозы безопасности

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов объявил о расширении зоны обязательной эвакуации гражданского населения из Купянского района.

Это решение было принято 10 июня 2025 года на заседании Совета обороны Харьковской области, учитывая напряжённую ситуацию с безопасностью в регионе.

Кого эвакуируют и откуда

Согласно новому решению, обязательной эвакуации подлежат жители семи сёл Шевченковской громады:

Барановка;

Березовка;

Новониколаевка;

Сподобовка;

Староверовка;

Дуванка;

Фёдоровка.

По словам Олега Синегубова, планируется вывезти 181 ребенка в безопасные районы.

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Помощь эвакуированным

Все эвакуированные жители получат комплексную поддержку.

Временное жилье. Помощь в оформлении статуса ВПЛ (внутренне перемещенного лица). Доступ к социальным выплатам. Гуманитарную помощь.

Первоочередная помощь будет оказываться в транзитном центре в Харькове.

Ситуация в области: последствия обстрелов

На заседании Совета обороны также обсуждалась текущая оперативная обстановка в Харьковской области за последние два месяца. В результате обстрелов КАБами, РСЗО и БПЛА:

погибли два человека;

пять человек получили ранения, среди них 16-летний подросток;

повреждено 87 частных и 27 многоквартирных домов.

Олег Синегубов подчеркнул, что все службы — ГСЧС, Нацполиция, экстренная помощь — работают в усиленном круглосуточном режиме, реагируя на угрозы, ликвидируя последствия атак и помогая пострадавшим.

Ранее мы рассказывали, что большинство украинцев выступают против территориальных уступок в мирных переговорах. Подробнее о результатах опроса читайте в нашем материале.

Главное фото: Харьковская областная военная администрация

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