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Зону евакуації на Харківщині розширено: куди та з яких сіл вивозитимуть жителів через загрозу безпеці

Марія Дзюба, редакторка сайту 11 Червня 2025, 07:00
Зону евакуації на Харківщині розширено: куди та з яких сіл вивозитимуть жителів через загрозу безпеці

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