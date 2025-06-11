Зону евакуації на Харківщині розширено: куди та з яких сіл вивозитимуть жителів через загрозу безпеці

Очільник Харківської ОВА, Олег Синєгубов, оголосив про розширення зони обов’язкової евакуації цивільного населення з Куп’янського району.

Це рішення було ухвалене 10 червня 2025 року на засіданні Ради оборони Харківської області, враховуючи напружену безпекову ситуацію в регіоні.

Кого евакуюють та звідки

Згідно з новим рішенням, обов’язкова евакуація стосується жителів семи сіл Шевченківської громади:

Баранівка;

Березівка;

Новомиколаївка;

Сподобівка;

Старовірівка;

Дуванка;

Федорівка.

За словами Олега Синєгубова, планується вивезти 181 дитину до безпечних районів.

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Допомога для евакуйованих

Усі, хто буде евакуйований, отримають повну підтримку.

Тимчасове житло. Допомогу з оформленням статусу ВПО. Доступ до соціальних виплат. Гуманітарну допомогу.

Первинну допомогу евакуйовані отримають у транзитному центрі в Харкові.

Ситуація в області: наслідки обстрілів

Під час засідання також обговорили оперативну ситуацію на Харківщині за останні два місяці.

Внаслідок обстрілів КАБами, РСЗВ та БПЛА:

загинуло двоє людей;

п’ятеро дістали поранення, серед них 16-річний підліток;

пошкоджено 87 приватних та 27 багатоквартирних будинків.

Олег Синєгубов наголосив, що всі служби — ДСНС, Нацполіція, екстрена допомога працюють у посиленому цілодобовому режимі, реагуючи на загрози, ліквідовуючи наслідки атак та допомагаючи постраждалим.

Раніше ми розповідали, що більшість українців виступають проти територіальних поступок у мирних переговорах. Детальніше про результати опитування читай в нашому матеріалі.

Головне фото: Харківська обласна військова адміністрація

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