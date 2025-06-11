Зону евакуації на Харківщині розширено: куди та з яких сіл вивозитимуть жителів через загрозу безпеці

Очільник Харківської ОВА, Олег Синєгубов, оголосив про розширення зони обов’язкової евакуації цивільного населення з Куп’янського району. Це рішення було ухвалене 10 червня 2025 року на засіданні Ради оборони Харківської області, враховуючи напружену безпекову ситуацію в регіоні. Кого евакуюють та звідки Згідно з новим рішенням, обов’язкова евакуація стосується жителів семи сіл Шевченківської громади: Баранівка; Березівка; Новомиколаївка; Сподобівка; Старовірівка; Дуванка; Федорівка. За словами Олега Синєгубова, планується вивезти 181 дитину до безпечних районів. Читати на тему Він спав у квартирі… Харків атакували балістичними ракетами з касетним начинням, десятки поранених Наслідки атаки на Харків. Допомога для евакуйованих Усі, хто буде евакуйований, отримають повну підтримку. Тимчасове житло. Допомогу з оформленням статусу ВПО. Доступ до соціальних виплат. Гуманітарну допомогу. Первинну допомогу евакуйовані отримають у транзитному центрі в Харкові. Ситуація в області: наслідки обстрілів Під час засідання також обговорили оперативну ситуацію на Харківщині за останні два місяці. Внаслідок обстрілів КАБами, РСЗВ та БПЛА: загинуло двоє людей; п’ятеро дістали поранення, серед них 16-річний підліток; пошкоджено 87 приватних та 27 багатоквартирних будинків. Олег Синєгубов наголосив, що всі служби — ДСНС, Нацполіція, екстрена допомога працюють у посиленому цілодобовому режимі, реагуючи на загрози, ліквідовуючи наслідки атак та допомагаючи постраждалим. Раніше ми розповідали, що більшість українців виступають проти територіальних поступок у мирних переговорах. Детальніше про результати опитування читай в нашому матеріалі. Головне фото: Харківська обласна військова адміністрація А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе. Теги: Евакуація, Харківщина Якщо побачили помилку, виділіть її, будь ласка, та натисніть Ctrl + Enter