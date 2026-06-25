З 1 липня на Чернігівщині запроваджують обов’язкову евакуацію з 12 прикордонних сіл

Рада оборони Чернігівської області ухвалила рішення про запровадження обов’язкової евакуації цивільного населення з прикордонних територій регіону, яка розпочнеться з 1 липня.
Як повідомив голова Чернігівської обласної військової адміністрації В’ячеслав Чаус, відповідне рішення було затверджене на основі офіційного запиту від військового командування задля гарантування безпеки громадян.
З 1 липня жителів 12 прикордонних сіл Чернігівської області зобов’язали евакуюватися
Під дію нових безпекових заходів підпадають 12 прикордонних сіл, розташованих у межах чотирьох територіальних громад області.
До переліку населених пунктів, де запроваджується обов’язкова евакуація, увійшли:
- Корюківська ТГ: Прибинь, Шишківка, Рудня;
- Городнянська ТГ: Лемешівка, Мощенка;
- Новгород-Сіверська ТГ: Воробʼївка, Камінь, Камʼянська Слобода, Карабани, Чайкине;
- Семенівська ТГ: Газопровідне, Олександрівка.
Окремим рішенням Рада оборони продовжила заходи обов’язкової евакуації ще у семи прикордонних селах, де її було оголошено взимку. Тоді частина охочих громадян виїхала у безпечніші регіони, тоді як решта мешканців офіційно оформили відмови від відселення.
До списку цих семи населених пунктів належать:
- Сновська ТГ: Гірськ;
- Городнянська ТГ: Берилівка;
- Новгород-Сіверська ТГ: Бучки, Грем’яч, Будо-Воробʼївська;
- Семенівська ТГ: Костобобрів, Залізний Міст.
За зведеними даними територіальних громад та районних військових адміністрацій, у всіх зазначених селах наразі сумарно продовжує залишатися близько тисячі місцевих жителів, серед яких зафіксовано 120 дітей.
В’ячеслав Чаус запевнив, що чіткий алгоритм дій підрозділів уже повністю напрацьований, а всі профільні служби та відомства задіяні у процесі.
Обов’язковою умовою операції є надання людям безкоштовного розселення, тому всі евакуйовані будуть забезпечені місцями для тимчасового проживання. Загалом на повне завершення евакуаційних заходів влада виділила два місяці.
Чому евакуація стала обов’язковою
Рішення про перехід до обов’язкового формату замість добровільного зумовлене загрозою для життя людей.
Радник начальника Чернігівської ОВА Андрій Подорван у коментарі Суспільному уточнив, що це пов’язано з інтенсивністю російських обстрілів та збільшенням атак РФ саме на цивільних:
Хочу наголосити, безпекова ситуація на Чернігівщині не змінилася. Таке рішення пов’язане з інтенсивністю обстрілів РФ та атаками на місцевих жителів.
Подорван також роз’яснив юридичну різницю між поточними заходами та примусовим вивезенням.
Є обов’язкова евакуація з примусовим вивозом дітей. У такому разі дитину з одним із батьків чи законних представників евакуюють примусово — для цього можуть залучатися відповідні служби: поліція, служба у справах дітей. Тому примусова евакуація може стосуватися тільки дитини і її представника, відмова не передбачена. Під час обов’язкової евакуації передбачена форма для відмови, — пояснив радник очільника ОВА.
Фото: В’ячеслав Чаус.
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