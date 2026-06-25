Для тебе Війна в Україні

З 1 липня на Чернігівщині запроваджують обов’язкову евакуацію з 12 прикордонних сіл

Дмитро Резник, редактор сайту Вікна-новини 25 Червня 2026, 11:05 3 хв.
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