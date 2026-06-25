З 1 липня на Чернігівщині запроваджують обов’язкову евакуацію з 12 прикордонних сіл

Рада оборони Чернігівської області ухвалила рішення про запровадження обов’язкової евакуації цивільного населення з прикордонних територій регіону, яка розпочнеться з 1 липня.

Як повідомив голова Чернігівської обласної військової адміністрації В’ячеслав Чаус, відповідне рішення було затверджене на основі офіційного запиту від військового командування задля гарантування безпеки громадян.

З 1 липня жителів 12 прикордонних сіл Чернігівської області зобов’язали евакуюватися

Під дію нових безпекових заходів підпадають 12 прикордонних сіл, розташованих у межах чотирьох територіальних громад області.

До переліку населених пунктів, де запроваджується обов’язкова евакуація, увійшли:

Корюківська ТГ: Прибинь, Шишківка, Рудня;

Городнянська ТГ: Лемешівка, Мощенка;

Новгород-Сіверська ТГ: Воробʼївка, Камінь, Камʼянська Слобода, Карабани, Чайкине;

Семенівська ТГ: Газопровідне, Олександрівка.

Окремим рішенням Рада оборони продовжила заходи обов’язкової евакуації ще у семи прикордонних селах, де її було оголошено взимку. Тоді частина охочих громадян виїхала у безпечніші регіони, тоді як решта мешканців офіційно оформили відмови від відселення.

До списку цих семи населених пунктів належать:

Сновська ТГ: Гірськ;

Городнянська ТГ: Берилівка;

Новгород-Сіверська ТГ: Бучки, Грем’яч, Будо-Воробʼївська;

Семенівська ТГ: Костобобрів, Залізний Міст.

За зведеними даними територіальних громад та районних військових адміністрацій, у всіх зазначених селах наразі сумарно продовжує залишатися близько тисячі місцевих жителів, серед яких зафіксовано 120 дітей.

В’ячеслав Чаус запевнив, що чіткий алгоритм дій підрозділів уже повністю напрацьований, а всі профільні служби та відомства задіяні у процесі.

Обов’язковою умовою операції є надання людям безкоштовного розселення, тому всі евакуйовані будуть забезпечені місцями для тимчасового проживання. Загалом на повне завершення евакуаційних заходів влада виділила два місяці.

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Чому евакуація стала обов’язковою

Рішення про перехід до обов’язкового формату замість добровільного зумовлене загрозою для життя людей.

Радник начальника Чернігівської ОВА Андрій Подорван у коментарі Суспільному уточнив, що це пов’язано з інтенсивністю російських обстрілів та збільшенням атак РФ саме на цивільних:

Хочу наголосити, безпекова ситуація на Чернігівщині не змінилася. Таке рішення пов’язане з інтенсивністю обстрілів РФ та атаками на місцевих жителів.

Подорван також роз’яснив юридичну різницю між поточними заходами та примусовим вивезенням.

Є обов’язкова евакуація з примусовим вивозом дітей. У такому разі дитину з одним із батьків чи законних представників евакуюють примусово — для цього можуть залучатися відповідні служби: поліція, служба у справах дітей. Тому примусова евакуація може стосуватися тільки дитини і її представника, відмова не передбачена. Під час обов’язкової евакуації передбачена форма для відмови, — пояснив радник очільника ОВА.

Фото: В’ячеслав Чаус.

Раніше ми розповідали, які речі брати в евакуацію — читай в матеріалі стислий гайд воєнного часу.

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