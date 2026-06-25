С 1 июля в Черниговской области вводят обязательную эвакуацию из 12 пограничных сел

Совет обороны Черниговской области принял решение о введении обязательной эвакуации гражданского населения с приграничных территорий региона, которая начнется с 1 июля.

Как сообщил глава Черниговской областной военной администрации Вячеслав Чаус, соответствующее решение было утверждено на основе официального запроса от военного командования для обеспечения безопасности граждан.

С 1 июля жителей 12 пограничных сел Черниговской области обязали эвакуироваться

Под действие новых мероприятий безопасности подпадают 12 пограничных сел, расположенных в пределах четырех территориальных общин области.

В список населенных пунктов, где вводится обязательная эвакуация, вошли:

Корюковская ТГ: Прибынь, Шишковка, Рудня;

Городнянская ТГ: Лемешевка, Мощенко;

Новгород-Северская ТГ: Воробьевка, Камень, Каменская Слобода, Карабаны, Чайкино;

Семеновская ТГ: Газопроводное, Александровка.

Отдельным решением Совет обороны продлил меры обязательной эвакуации еще в семи приграничных селах, где он был объявлен зимой. Тогда часть желающих граждан уехала в более безопасные регионы, тогда как остальные жители официально оформили отказ от отселения.

К списку этих семи населенных пунктов относятся:

Сновская ТГ: Горск;

Городнянская ТГ: Бериловка;

Новгород-Северская ТГ: Бучки, Гремяч, Будо-Воробьевская;

Семеновская ТГ: Костобобров, Железный Мост.

По сводным данным территориальных общин и районных военных администраций, во всех указанных селах суммарно продолжает оставаться около тысячи местных жителей, среди которых зафиксировано 120 детей.

Вячеслав Чаус заверил, что четкий алгоритм действий подразделений уже наработан полностью, а все профильные службы и ведомства задействованы в процессе.

Обязательным условием сделки является предоставление людям бесплатного расселения, поэтому все эвакуированные будут снабжены местами для временного проживания. В целом на полное завершение эвакуационных мер власти выделили два месяца.

Читать по теме Все провалилось в Преисподнюю… Бабушки шокированы нечеловеческими ударами Транзитный центр в Лозовой развернули буквально за сутки.

Почему эвакуация стала обязательной

Решение о переходе к обязательному формату вместо добровольного обусловлено угрозой жизни людей.

Советник начальника Черниговской ОВА Андрей Подорван в комментарии Суспільному уточнил, что это связано с интенсивностью российских обстрелов и увеличением атак РФ именно на гражданских:

Хочу отметить, ситуация с безопасностью на Черниговщине не изменилась. Такое решение связано с интенсивностью обстрелов РФ и атаками на местных жителей.

Подорван также разъяснил юридическую разницу между текущими мерами и принудительным вывозом.

Есть обязательная эвакуация с принудительным вывозом детей. В таком случае, ребенка с одним из родителей или законных представителей эвакуируют принудительно — для этого могут привлекаться соответствующие службы: полиция, служба по делам детей. Поэтому принудительная эвакуация может относиться только к ребенку и его представителю, отказ не предусмотрен. Во время обязательной эвакуации предусмотрена форма отказа,

– объяснил советник главы ОВА.

Фото: Вячеслав Чаус.

Раньше мы рассказывали, какие вещи брать в эвакуацию – читай в материале сжатый гайд военного времени.

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!