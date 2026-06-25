Для тебя Война в Украине

С 1 июля в Черниговской области вводят обязательную эвакуацию из 12 пограничных сел

Дмитрий Резник, редактор сайта Вікна-новини 25 июня 2026, 11:05 3 мин.
черниговщина эвакуация

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