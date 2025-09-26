Все провалилось в Преисподнюю… Бабушки шокированы нечеловеческими ударами

Убегают от авиабомб и голода — почти 4000 переселенцев из Донецкой области в течение месяца принял транзитный центр в Лозовой. Харьковская область пришла на помощь соседям в то время, когда в Павлограде Днепропетровской области закончились места.

Транзитный центр в Лозовой развернули буквально за сутки — там жители Краматорска, Дружковки и других населенных пунктов, страдающих от российской армии, отдыхают, получают гуманитарную и денежную поддержку, и двигаются дальше. Людей не бросают на произвол судьбы, им ищут жилье и организуют переезд.

Как спасают жителей Дружковки и Константиновки

Один за другим к транзитному центру в Лозовой подъезжают автобусы. Взрослые, дети с домашними животными и пожитками. Татьяна из Дружковки. Ее квартира без окон и дверей. Постоянные перебои со светом и водой. Бесконечные обстрелы. Оставаться там уже невозможно.

Плохо, сейчас очень плохо! По 15 обстрелов в день! Горят автомобили и дома, — говорит переселенка Татьяна Базова.

По данным DeepState, от Дружковки до фронта осталось километров 10. Вдвое меньше до Константиновки, откуда огромные потоки беженцев. Люди делятся, что надеялись на перемирие, но смещение фронта под их дома произошло быстрее. В городе ни света, ни газа, а впереди зима.

Я жила с мужем, у меня провалилось все в преисподнюю. Пять этажей и моя квартира в том числе! Все исчезло! Спасли соседи, дай Бог им здоровья, — жалуется Татьяна Ревенко.

В транзитном центре люди живут до трех суток. Здесь есть горячая вода, трехразовое питание, оказывают все виды помощи. 50-летнего Руслана с семьей эвакуировали три дня назад. Мина, делится, разорвалась в 20 метрах от его сына с инвалидностью и убила соседа.

Я очень всем благодарен всем, кто помогает, особенно полиции. Они вывезли нас под пулями, под снарядами, рискуя жизнью, — говорит Руслан Найденов.

Людмила Центнер из Константиновки впервые за последние дни спала в тишине.

За четыре дня уничтожили всю улицу, полностью. Мы без дома, ничего. Ни связи, ни света, ни воды. На костре готовили. Все можно пережить, но когда такое летает…

Каждый седьмой переселенец из Донецкой области — ребенок. Каждый десятый имеет инвалидность. Часть людей уже знают, где будут жить. Остальные ищут жилье. Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов делится, что Харьковская область пришла на помощь Днепропетровской, которая уже “захлебывается” от беженцев.

Дополнительно развернули и палаточный городок. Здесь есть душевые, туалеты и обогрев. Это не постоянное жилье, а временный пункт, где люди могут переночевать и двигаться дальше. К конечной точке назначения людей вывозят автобусами, поездами. Переселенцев из Донецкой области принимают Ровенская, Львовская, Ивано-Франковская, Киевская области.

