ВСУ зачистили Миньковку в Донецкой области: штурмовики разгромили окупантов

Бойцы штурмового полка Скеля снова доказали, что для них нет невыполнимых задач. Бойцы провели молниеносную операцию на Бахмутском направлении, выбив оккупантов из стратегически важного села и буквально переломив планы врага на этом участке.

Село Миньковка освобождено: детали операции

Как сообщили в самом подразделении, успешная зачистка позволила сорвать планы врага по дальнейшему продвижению. Миньковка (Донецкая область) расположена на критически важном участке — трассе Бахмут — Славянск. Для россиян это село должно было стать плацдармом для наступления на Славянско-Краматорскую агломерацию, однако штурмовики вовремя стабилизировали ситуацию.

Штурмовые подразделения полка Скеля провели стремительную и скоординированную операцию, в результате которой была зачищена Миньковка — ключевой населенный пункт на трассе Бахмут — Славянск, — подчеркнули военные.

Как освобождалась Миньковка

В ходе ожесточенного боя штурмовики выполнили несколько критических задач. Помимо ликвидации живой силы врага, бойцам удалось деблокировать позиции смежного подразделения, которое держало оборону рядом. Сейчас Миньковка полностью находится под контролем Сил обороны Украины.

Благодаря слаженным действиям защитников, враг понес существенные потери: в ходе операции было уничтожено более 40 российских военнослужащих.

На данный момент украинские военные не только удерживают населенный пункт, но и укрепляют оборону вокруг него. В подразделении добавляют, что в селе уже развернуты новые наблюдательные пункты, которые позволяют контролировать движение врага на подступах.

Параллельно с успехами на востоке, хорошие новости пришли и с южного фронта. Помимо того, что Миньковка была очищена от оккупантов, стало известно об очередном продвижении украинских войск на другом направлении.

