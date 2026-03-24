ЗСУ зачистили Міньківку на Донеччині: штурмовики розгромили окупантів

Біці штурмовики полку Скеля знову довели, що для них немає неможливих завдань. Бійці провели блискавичну операцію на Бахмутському напрямку, вибивши окупантів із стратегічно важливого села та буквально переламавши плани ворога на цій ділянці.

Село Міньківка звільнене: деталі операції

Як повідомили у самому підрозділі, успішна зачистка дозволила зірвати плани ворога щодо подальшого просування. Міньківка (Донеччина) розташована на критично важливій ділянці — трасі Бахмут — Слов’янськ. Для росіян це село мало стати плацдармом для наступу на Слов’янсько-Краматорську агломерацію, проте штурмовики вчасно стабілізували ситуацію.

Штурмові підрозділи полку Скеля провели стрімку та скоординовану операцію, унаслідок якої було зачищено Міньківку — ключовий населений пункт на трасі Бахмут — Слов’янськ, — наголосили військові.

Як звільнялася Міньківка

Під час запеклого бою штурмовики виконали кілька критичних завдань. Окрім ліквідації живої сили ворога, бійцям вдалося деблокувати позиції суміжного підрозділу, який тримав оборону поруч. Зараз Міньківка повністю перебуває під контролем Сил оборони України.

Завдяки злагодженим діям захисників, ворог зазнав суттєвих втрат: під час операції було знищено понад 40 російських військовослужбовців.

Наразі українські військові не лише тримають населений пункт, а й зміцнюють оборону навколо нього. У підрозділі додають, що в селі вже розгорнуто нові спостережні пункти, які дозволяють контролювати рух ворога на підступах.

Паралельно з успіхами на сході, гарні новини прийшли і з південного фронту.

