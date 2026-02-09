ЗСУ звільнили селище на Запорізькому напрямку — деталі

Сили оборони України офіційно підтвердили повне очищення селища Тернувате, що у Запорізькій області, від російських загарбників.

Відповідні кадри, зняті українськими захисниками біля в’їзної стели до населеного пункту, оприлюднив керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко.

Запорізький напрямок: ЗСУ звільнили Тернувате

На відео воїни ЗСУ демонструють розгорнутий державний прапор та скинутий на землю триколор окупантів, спростовуючи фейкові заяви ворога про встановлення контролю над цією територією.

Один із бійців наголосив, що російські “перемоги на годину” є лише елементом інформаційних маніпуляцій, оскільки українські сили перебувають у селищі та продовжують впевнено тримати оборону.

Історія визволення селища почалася ще в січні, коли російська диверсійно-розвідувальна група, скориставшись складними погодними умовами, змогла приховано проникнути на околиці Тернуватого. Тоді окупанти встигли розгорнути свій прапор і поширити в мережі дезінформацію про захоплення населеного пункту.

Проте українські підрозділи оперативно провели комплексні розвідувально-пошукові дії, виявили точне місце перебування ворожої групи та провели блискавичну операцію із зачистки. У результаті професійних дій українських військових частину загарбників було ліквідовано, а інші поповнили обмінний фонд.

Ситуація в Тернуватому наразі повністю контролюється Збройними Силами України, а спроби ворога закріпитися в тилу за допомогою ДРГ зазнали поразки.

Раніше ми писали, що понад 200 осіб отримали підозри через скоєні у Бучі злочини — читай в матеріалі, про скільки підозрюваних вже відомо.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!