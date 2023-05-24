Квас з бузини: спосіб приготування в домашніх умовах та користь освіжаючого напою

Квас із бузини — напій, який чудово втамовує спрагу навіть у найспекотніші дні. В народі його називають домашнім шампанським.
Рецепт такої смакоти простий та невибагливий у приготуванні. Квас з бузини: як приготувати і яка користь міститься у напої — читай у матеріалі.
Настій із цвіту бузини часто приймають при застуді, хворобах нирок, ревматизмі та ін. Відомо, що ці ягоди складаються з цукрів, смол, вітамінів A і C, амінокислот, мінералів — цинку, кальцію, селену та заліза.
Однак, за словами дієтологині Галини Слободи, важливо брати для рецептів саме ту бузину, яка є їстівною. А сам напій, як і всі інші калорійні напої, потрібно споживати з розумом і в обмеженій кількості. Як альтернатива воді цей напій не підійде.
Інгредієнти:
Спосіб приготування:
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