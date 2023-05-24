Квас з бузини: спосіб приготування в домашніх умовах та користь освіжаючого напою

Квас із бузини — напій, який чудово втамовує спрагу навіть у найспекотніші дні. В народі його називають домашнім шампанським.

Рецепт такої смакоти простий та невибагливий у приготуванні. Квас з бузини: як приготувати і яка користь міститься у напої — читай у матеріалі.

Квас з бузини: користь для організму

Настій із цвіту бузини часто приймають при застуді, хворобах нирок, ревматизмі та ін. Відомо, що ці ягоди складаються з цукрів, смол, вітамінів A і C, амінокислот, мінералів — цинку, кальцію, селену та заліза.

Однак, за словами дієтологині Галини Слободи, важливо брати для рецептів саме ту бузину, яка є їстівною. А сам напій, як і всі інші калорійні напої, потрібно споживати з розумом і в обмеженій кількості. Як альтернатива воді цей напій не підійде.

Квас з бузини: рецепт приготування покроково

Інгредієнти:

10 л води;

12-15 суцвіть бузини (вже термічно оброблених);

1-1,2 кг цукру;

10-20 г лимонної кислоти.

Спосіб приготування:

Заздалегідь збери суцвіття з чорної бузини. Краще збирати молоді суцвіття, які вже розкрилися (в хорошу, сонячну погоду). Також обов’язково перевір, щоб на квітах не було комах. Зріж квіти з пилком із плодоніжок. Візьми велику каструлю, на дно висип підготовлені квіти бузини. Додай цукор, сік лимона чи лимонну кислоту. Залий водою, перемішай, аби розчинився цукор. Залиш все це на п’ять днів, щоб розпочався процес бродіння. Накрий рушником та перемішуй квас декілька разів на день. Коли квас із бузини приготується, відціди його від квітів. Перелий у пляшки так, щоб одна четверта місткості залишалася вільною. Стисни пляшку, щоб вийшло повітря. Закрий кришкою і постав у холодильник. Стінки пляшки повинні надутися, аби можна було куштувати напій.

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