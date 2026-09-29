Стиль життя Їжа та рецепти

Гострий перець на зиму: як зробити його солодким і смачним, а не лише пекучим

Богдана Макалюк, журналістка сайту 29 Вересня 2026, 14:30 2 хв.
гострий перець на зиму
Фото Pexels

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