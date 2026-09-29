Гострий перець на зиму: як зробити його солодким і смачним, а не лише пекучим

Як приготувати гострий перець на зиму, шукають любителі пікантної їжі. Гострий перець чудово смакує до страв з м’яса, салатів, дехто додає його навіть до борщу.

Читай у матеріалі рецепт маринованого гострого перцю на зиму у цукрі та оцеті. Маринад з цього перцю також можна використовувати як заправку для салатів. Перець можна додавати до різних страв чи подавати на стіл як окрему закуску.

Цукор нейтралізує гостроту перцю, він стає менш пекучим, а оцет діє як маринад і не дає перцю зіпсуватися.

Гострий перець на зиму: рецепт

Працювати з перцем краще в рукавичках, щоб не спекти шкіру і випадково не потерти очі чи ніс. Адже так можна спекти й слизові оболонки ока й носа.

На банку 600 г приблизно потрібно:

гострий перець — 200 г

цукор — 200 г

яблуневий оцет — 200 г

Приготування гострого перцю на зиму

Перці помити, обсушити та відрізати хвостики. Щільно викласти у банку. Перці засипати цукром до самого верху. Залити яблуневим оцтом.

Закрити банку, збовтати, щоб цукор добре розчинився. Дати перцю настоятися півгодини, відкрутити банку та долити оцту по вінця.

Ще раз добре збовтати. Зберігати перець треба у холодильнику чи прохолодному місці. Настоюватися такий перець має щонайменше три місяці.

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