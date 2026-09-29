Калина багата на мінерали, вітаміни та антиоксиданти. Чай з цих цілющих ягід незамінний при недузі, лікує від нежитю та кашлю, знижує тиск, заспокоює нерви, а ще — він дуже корисний для жінок.

Як же заготувати калину на зиму, щоб збереглося якнайбільше цілющих властивостей? Покроковий рецепт заготівлі калини на зиму з цукром без варіння — у нашому матеріалі.

Калина — ягідний кущ, який росте чи не коло кожної української хати. В давнину, коли калина достигала, то її кетяги вішали попід стріхою. Завдяки тому, що це місце добре провітрюється і сухе, ягоди калини довго зберігали свій цілісний вигляд та цілющі властивості.

Пізніше люди почали заготовляти калину, пересипаючи її ягоди цукром. Рецепти зберігання калини на зиму з цукром, без варіння — прості та доступні. А користь від того велика.

Коли зривати калину для заготівлі і яким способом

Найкраще калину зривати тоді, коли вже вдарять перші приморозки. Саме в цей час її ягідки найбільш солодкі та втрачають гіркоту. Ягідки на кетягах добре промиваємо. Чому на кетягах? Тому що при зриванні ягідок можемо порушити їх цілісність і промиваючи, вимиємо цілющий сік, який витече з тріснутих плодів. Залишаємо на декілька хвилин на друшляку, щоб стікала вода. Ягідки слід акуратно зірвати з грона в окрему посудину. Калина готова до заготівлі на зиму.

Рецепт приготування калини на зиму цілими ягідками

Інгредієнти:

калина — 2 кг;

цукор — 0,5 кг.

Приготування:

Готуємо стерилізовані баночки. Ми розповідали, як правильно стерилізувати банки. Капронові кришки добре промиваємо і протираємо спиртом або горілкою. На дно банки висипаємо 1 ст. л. цукру. Пересипаємо ягідками калини приблизно на 1,5 см. Потім знов додаємо цукру 2-3 ст. л. І так чергуємо до верху банки. Останнім шаром має бути цукор. Банки слід накрити кришками й поставити у холодильник або інше прохолодне місце.

Другий спосіб заготівлі калини на зиму з цукром без варіння, але вже без кісточок. Калина, заготовлена цим способом, може бути як закрита капроновою кришкою, так і бляшаною для закруток.

Рецепт приготування калини на зиму як пюре

Інгредієнти:

калина — 2 кг;

цукор — 1,3 кг.

Приготування:

Готуємо стерилізовані баночки. Капронові кришки добре промиваємо і протираємо спиртом або горілкою. Якщо будемо закатувати, то стерилізуємо бляшані кришки. За допомогою блендера або комбайна перетираємо ягоди в пюре. Через сито перетираємо пюре, щоб видалити кісточки та шкірку (добре перетирає круглий макогін). В отримане пюре з калини додаємо цукор і ретельно перемішуємо. Розливаємо перетерту калину з цукром у чисті та сухі банки. Закриваємо капроновими кришками або закручуємо бляшаними. Відправляємо на зберігання у прохолодне місце або в холодильник.

Таке пюре підходить до чаїв, сирників, млинців, оладок, навіть як соус до сиру. Кісточки з калини не варто викидати. Можна зробити з них калинову настоянку.

Для зручності та зрозумілості приготування схожий рецепт калини на зиму як пюре подаємо у відео.

Рецепт калини на зиму без варіння — відео

Скільки зберігається перетерта калина на зиму

Закрита у банки перетерта з цукром калина може зберігатися до 1-2 років. Чим більше цукру, тим довшим буде термін зберігання. У холодильнику перетерта калина може зберігатися до року.

У підвалі термін зберігання доходить до двох років. Однак не варто так довго тримати калину, краще з’їсти її у першу осінь чи зиму. Так організм отримає якомога більше корисного.

Однак після відкриття банки краще з’їсти продукт за тиждень чи два.

Де краще зберігати калину, терту з цукром

Терту з цукром калину варто зберігати у прохолодному місці. Це може бути балкон, холодильник чи підвал. Найкращим місцем усе ж є холодильник. Там можна контролювати температуру і бачити стан баночок.

Однак якщо ти боїшся відключень світла і того, що продукти зіпсуються, краще зберігати перетерту калину на відкритому балконі чи у підвалі. У підвалі варто подбати про відсутність вологи та шкідників. Найкраща температура для зберігання продукту +5°C.

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