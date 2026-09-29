Калина багата на мінерали, вітаміни та антиоксиданти. Чай з цих цілющих ягід незамінний при недузі, лікує від нежитю та кашлю, знижує тиск, заспокоює нерви, а ще — він дуже корисний для жінок.
Як же заготувати калину на зиму, щоб збереглося якнайбільше цілющих властивостей? Покроковий рецепт заготівлі калини на зиму з цукром без варіння — у нашому матеріалі.
Калина — ягідний кущ, який росте чи не коло кожної української хати. В давнину, коли калина достигала, то її кетяги вішали попід стріхою. Завдяки тому, що це місце добре провітрюється і сухе, ягоди калини довго зберігали свій цілісний вигляд та цілющі властивості.
Пізніше люди почали заготовляти калину, пересипаючи її ягоди цукром. Рецепти зберігання калини на зиму з цукром, без варіння — прості та доступні. А користь від того велика.
Коли зривати калину для заготівлі і яким способом
- Найкраще калину зривати тоді, коли вже вдарять перші приморозки. Саме в цей час її ягідки найбільш солодкі та втрачають гіркоту.
- Ягідки на кетягах добре промиваємо. Чому на кетягах? Тому що при зриванні ягідок можемо порушити їх цілісність і промиваючи, вимиємо цілющий сік, який витече з тріснутих плодів.
- Залишаємо на декілька хвилин на друшляку, щоб стікала вода.
- Ягідки слід акуратно зірвати з грона в окрему посудину.
- Калина готова до заготівлі на зиму.
Рецепт приготування калини на зиму цілими ягідками
Інгредієнти:
- калина — 2 кг;
- цукор — 0,5 кг.
Приготування:
- Готуємо стерилізовані баночки. Ми розповідали, як правильно стерилізувати банки.
- Капронові кришки добре промиваємо і протираємо спиртом або горілкою.
- На дно банки висипаємо 1 ст. л. цукру.
- Пересипаємо ягідками калини приблизно на 1,5 см.
- Потім знов додаємо цукру 2-3 ст. л. І так чергуємо до верху банки.
- Останнім шаром має бути цукор.
- Банки слід накрити кришками й поставити у холодильник або інше прохолодне місце.
Другий спосіб заготівлі калини на зиму з цукром без варіння, але вже без кісточок. Калина, заготовлена цим способом, може бути як закрита капроновою кришкою, так і бляшаною для закруток.
Рецепт приготування калини на зиму як пюре
Інгредієнти:
- калина — 2 кг;
- цукор — 1,3 кг.
Приготування:
- Готуємо стерилізовані баночки.
- Капронові кришки добре промиваємо і протираємо спиртом або горілкою. Якщо будемо закатувати, то стерилізуємо бляшані кришки.
- За допомогою блендера або комбайна перетираємо ягоди в пюре.
- Через сито перетираємо пюре, щоб видалити кісточки та шкірку (добре перетирає круглий макогін).
- В отримане пюре з калини додаємо цукор і ретельно перемішуємо.
- Розливаємо перетерту калину з цукром у чисті та сухі банки.
- Закриваємо капроновими кришками або закручуємо бляшаними.
- Відправляємо на зберігання у прохолодне місце або в холодильник.
Таке пюре підходить до чаїв, сирників, млинців, оладок, навіть як соус до сиру. Кісточки з калини не варто викидати. Можна зробити з них калинову настоянку.
Для зручності та зрозумілості приготування схожий рецепт калини на зиму як пюре подаємо у відео.
Рецепт калини на зиму без варіння — відео
Скільки зберігається перетерта калина на зиму
Закрита у банки перетерта з цукром калина може зберігатися до 1-2 років. Чим більше цукру, тим довшим буде термін зберігання. У холодильнику перетерта калина може зберігатися до року.
У підвалі термін зберігання доходить до двох років. Однак не варто так довго тримати калину, краще з’їсти її у першу осінь чи зиму. Так організм отримає якомога більше корисного.
Однак після відкриття банки краще з’їсти продукт за тиждень чи два.
Де краще зберігати калину, терту з цукром
Терту з цукром калину варто зберігати у прохолодному місці. Це може бути балкон, холодильник чи підвал. Найкращим місцем усе ж є холодильник. Там можна контролювати температуру і бачити стан баночок.
Однак якщо ти боїшся відключень світла і того, що продукти зіпсуються, краще зберігати перетерту калину на відкритому балконі чи у підвалі. У підвалі варто подбати про відсутність вологи та шкідників. Найкраща температура для зберігання продукту +5°C.
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