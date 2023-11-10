Калина багата на мінерали, вітаміни та антиоксиданти. Чай з цих цілющих ягід незамінний при недузі, лікує від нежитю та кашлю, знижує тиск, заспокоює нерви, а ще він дуже корисний для жінок.
Як же заготувати калину на зиму, щоб збереглося якнайбільше цілющих властивостей? Покроковий рецепт заготівлі калини на зиму з цукром без варіння — у нашому матеріалі.
Калина — ягідний кущ, який росте чи не коло кожної української хати. В давнину, коли калина достигала, то її кетяги вішали попід стріхою. Завдяки тому, що це місце добре провітрюється і сухе, ягоди калини довго зберігали свій цілісний вигляд та цілющі властивості.
Пізніше люди почали заготовляти калину, пересипаючи її ягоди цукром. Рецепти зберігання калини на зиму з цукром, без варіння — прості та доступні. А користь від того велика.
Інгредієнти:
Приготування:
Заготівля готова.
Другий спосіб заготівлі калини на зиму з цукром без варіння, але без кісточок. Калина, заготовлена цим способом, може бути як закрита капроновою кришкою, так і бляшаною кришкою для закруток.
Калинове пюре готове. Слід сказати, що це пюре дуже добре підходить як добавка в чай, до сирників, млинців, оладок, навіть як соус до сиру. Кісточки з калини не варто викидати, а можна зробити калинову настоянку.
Для зручності та зрозумілості приготування схожий рецепт калини на зиму як пюре подаємо у відео.
Запасайся цілющими ягодами та роби заготівлі. Ось тобі ще рецепти, як зберігати калину на зиму, щоб менше хворіти.
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