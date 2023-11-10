Калина багата на мінерали, вітаміни та антиоксиданти. Чай з цих цілющих ягід незамінний при недузі, лікує від нежитю та кашлю, знижує тиск, заспокоює нерви, а ще він дуже корисний для жінок.

Як же заготувати калину на зиму, щоб збереглося якнайбільше цілющих властивостей? Покроковий рецепт заготівлі калини на зиму з цукром без варіння — у нашому матеріалі.

Калина — ягідний кущ, який росте чи не коло кожної української хати. В давнину, коли калина достигала, то її кетяги вішали попід стріхою. Завдяки тому, що це місце добре провітрюється і сухе, ягоди калини довго зберігали свій цілісний вигляд та цілющі властивості.

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Пізніше люди почали заготовляти калину, пересипаючи її ягоди цукром. Рецепти зберігання калини на зиму з цукром, без варіння — прості та доступні. А користь від того велика.

Коли зривати калину для заготівлі і яким способом

Найкраще калину зривати тоді, коли вже вдарять перші приморозки. Саме в цей час її ягідки найбільш солодкі та втрачають гіркоту. Ягідки на кетягах добре промиваємо. Чому на кетягах? Тому що при зриванні ягідок можемо порушити їх цілісність і промиваючи, вимиємо цілющій сік, який витече з тріснутих плодів. Залишаємо на декілька хвилин на друшляку, щоб стікала вода. Ягідки слід акуратно зірвати з грона в окрему посудину. Калина готова до заготівлі на зиму.

Рецепт приготування калини на зиму цілими ягідками

Інгредієнти:

калина (2 кг);

цукор (0,5 кг).

Приготування:

Готуємо стерилізовані баночки. Капронові кришки добре промиваємо і протираємо спиртом або горілкою. На дно банки даємо 1 ст. л. цукру. Пересипаємо ягідками калини десь на 1,5 см. Потім знов додаємо цукру 2-3 ст. л. І так чергуючи до верху банки. Останнім шаром має бути цукор. Банки накрити кришками й поставити в холодильник або якесь інше прохолодне місце.

Заготівля готова.

Другий спосіб заготівлі калини на зиму з цукром без варіння, але без кісточок. Калина, заготовлена цим способом, може бути як закрита капроновою кришкою, так і бляшаною кришкою для закруток.

Рецепт приготування калини на зиму як пюре

Інгредієнти:

калина (2 кг);

цукор (1,3 кг).

Приготування:

Готуємо стерилізовані баночки. Капронові кришки добре промиваємо і протираємо спиртом або горілкою. Якщо будемо закатувати, то стерилізуємо бляшані кришки. За допомогою блендера або комбайна перетираємо ягоди в пюре. Через дротяне сито перетираємо пюре, щоб видалити кісточки та шкірку (добре перетирає круглий макогін). В отримане пюре з калини додаємо цукор і ретельно перемішуємо. Розливаємо перетерту калину з цукром у чисті та сухі банки. Закриваємо капроновими кришками або закручуємо бляшаними. Відправляємо на зберігання у прохолодне місце або в холодильник.

Калинове пюре готове. Слід сказати, що це пюре дуже добре підходить як добавка в чай, до сирників, млинців, оладок, навіть як соус до сиру. Кісточки з калини не варто викидати, а можна зробити калинову настоянку.

Для зручності та зрозумілості приготування схожий рецепт калини на зиму як пюре подаємо у відео.

Рецепт калини на зиму без варіння — відео

Запасайся цілющими ягодами та роби заготівлі. Ось тобі ще рецепти, як зберігати калину на зиму, щоб менше хворіти.

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