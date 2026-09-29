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Калина на зиму з цукром та без варіння: найкращі способи заготівлі

Леся Манзюк, редакторка сайту 29 Вересня 2026, 10:00 4 хв.
калина на зиму
Фото Pixabay

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