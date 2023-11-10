Їжа та рецепти

Заготовляємо калину на зиму: рецепти ягоди з цукром

Леся Манзюк, редакторка сайту 10 Листопада 2023, 16:30
Заготовляємо калину на зиму: рецепти ягоди з цукром
Фото: Pixabay

Більше новин
Асертивність
Тренд на асертивність: що це таке та як натренувати навичку відмови
Сайти для відстеження повітряної тривоги
Карта повітряних тривог України: інтерактивна мапа в режимі онлайн
лікування ангіни
Різко почало боліти горло? Розповідаємо про ангіну: перші симптоми, лікування та профілактика
Пам’ятна монета Антонівський міст від НБУ: що відомо
Нова пам’ятна монета від Нацбанку, присвячена Антонівському мосту: що відомо та коли ввійде в обіг
Дивитись більше

Матеріали по темі

Авокадо
Як і з чим їсти авокадо: найкращі поєднання
Бузина: користь здоров'ю людини
Чим корисна бузина: як маленькі ягоди допомагають організму людини
Піца на сковороді: простий покроковий рецепт Від Євгена Клопотенка
Раз-два, і готово! Швидкий рецепт піци на сковороді від Євгена Клопотенка
Рецепт шакшуки від Євгена Клопотенка
Незвичайна яєчня! Відчуй арабські прянощі та пікантні нотки у шакшуці за рецептом Євгена Клопотенка

Відео
Карта бойових дій в Україні

Карта бойових дій 10 листопада 2023: де йдуть бої сьогодні в режимі онлайн
0:05:17
Recovery семінар
Центр Recovery провів семінар з психологічної реабілітації військових — де подивитись лекцію
Воєнний стан в Україні
Воєнний стан в Україні. Пояснюємо, до якого числа та що треба знати
Карта бойових дій в Україні
Карта бойових дій 9 листопада 2023: де йдуть бої сьогодні в режимі онлайн
0:08:08
Росіяни скидають невідомі сльозогінні речовини: ситуація на фронті
Росіяни скидають невідомі речовини під час штурмів — бійці про жах на Бахмутському напрямку
0:02:52
Жахи війни замість легкої служби: полонені росіяни про те, чому пішли воювати
Хотів “малину”, а дістав поранення та полон. Захоплені росіяни про те, чому пішли воювати
0:03:45
Протести польських перевізників на кордоні Польщі та України: що відомо
У черзі вже 1000 вантажівок! Що відомо про протест польських перевізників на кордоні з Україною
0:04:25
Найважче для них — відстань: премія Тато року — хто переміг
Найважчою є розлука з дітьми. Як минула премія Тато року-2023 та хто переміг
0:03:31
Ірина Фаріон: скандал з російськомовними військовими
Професорку Ірину Фаріон звільнити? Чому зчинився скандал та як реагують військові
0:04:44
Рація Химера
Станції РЕБ її просто не бачать! В Україні розробили унікальну рацію Himera для військових
Більше відео
Сайти для відстеження повітряної тривоги
Читати далі
Карта повітряних тривог України: інтерактивна мапа в режимі онлайн
лікування ангіни
Читати далі
Різко почало боліти горло? Розповідаємо про ангіну: перші симптоми, лікування та профілактика

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь