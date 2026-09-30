Новий сезон Холостяка покажуть на Netflix: коли прем’єра

Реаліті-шоу Холостяк почнуть показувати на платформі Netflix в Україні. Кожен новий епізод 15-го сезону телепроєкту буде доступним для перегляду на Netflix через півтори години після прем’єри на телеканалі СТБ.

Читай, що відомо про показ нового сезону Холостяка на Netflix, у нашому матеріалі.

Холостяк на Netflix: що відомо

Великі проєкти СТБ наразі охоплюють аудиторію телебачення, соціальних мереж та цифрових платформ. Співпраця з американським сервісом Netflix дозволить розширити присутність Холостяка на різних платформах.

Як зазначила генеральна директорка СТБ Людмила Семчук, сьогодні Холостяк демонструє, як змінюється поняття великого телепроєкту. Історія починається на телеканалі й далі виходить у digital, соцмережі, на відеоплатформи — у ширший культурний простір.

— Саме сукупність усіх цих точок контакту створює той масштаб охоплення, який сьогодні здатні забезпечувати найсильніші українські контентні бренди. Для нас показ на Netflix відкриває новий рівень присутності й розвитку бренду Холостяк, водночас демонструючи силу та потенціал українського контенту, — зазначила Людмила Семчук.

Директорка з контенту, закупівель та партнерств з OTT-платформами Starlight Media Марія Костіна зауважила, що кожен епізод шоу транслюватиметься на Netflix через півтори години після початку ефіру на СТБ і завершуватимуться вони одночасно за рахунок відсутності реклами на платформі.

— Для мене цей кейс — передусім про можливості, які Netflix створює для локального контенту, та про нові способи взаємодії з аудиторією. Ми особливо цінуємо відкритість команди Netflix до діалогу та готовність разом працювати над рішенням, яке враховує специфіку формату й водночас створює новий досвід для глядачів, — сказала Марія Костіна.

Реаліті-шоу Холостяк є адаптацією американського телепроєкту The Bachelor. Українська адаптація визнана далеко за межами локального ринку. У 13-му сезоні Холостяком був ветеран Олександр Терен, який в історії глобальної франшизи став першим головним героєм з інвалідністю. Комунікаційна кампанія цього сезону отримала міжнародне професійне визнання, зокрема на фестивалі Cannes Lions.

Прем’єра Холостяка 15 сезон відбудеться 16 жовтня о 19:00 на телеканалі СТБ, на Netflix в Україні — через півтори години після початку телепоказу.

Цього разу кохання шукатиме відомий український баскетболіст В’ячеслав Кравцов — колишній гравець НБА та багаторічний капітан збірної України.

Фото: СТБ

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