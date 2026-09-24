Катерина Лозовицька вийшла заміж: перші кадри з весілля переможниці Холостяка-12

Переможниця 12-го сезону телепроєкту Холостяк модель Катерина Лозовицька вийшла заміж за співака та автора пісень азербайджанського походження Гідаята Сейідова (Geed), який є півфіналістом Голосу Країни у 13-му сезоні.

Розповідаємо, що наразі відомо про весілля Катерини Лозовицької.

Катерина Лозовицька вийшла заміж

Катерина Лозовицька вийшла заміж за Гідаята Сейідова у середу, 23 вересня. Відео з весільної церемонії у своїх історіях поділилася в соцмережі Instagram інша колишня учасниця Холостяка Олександра Погорєлова.

Весілля Катерини Лозовицької / 2 Фотографії

Тим часом молодята поки не оприлюднювали фото та відео з церемонії у своїх соцмережах.

Лозовицька повідомила про заручини зі співаком Geed місяць тому, 23 серпня, опублікувавши у своєму Instagram спільні світлини, на яких видно каблучку.

12 сезон романтичного реаліті-шоу Холостяк виходив на телеканалі СТБ у 2022-2023 роках. Головним героєм став бізнесмен Алекс Топольський, який зрештою зізнався у коханні фотомоделі Катерині Лозовицькій. Однак парі не вдалося побудувати довготривалих стосунків.

Раніше ми повідомляли про те, що стала відома дата виходу Холостяка-15 з В’ячеславом Кравцовим.

Фото: Kateryna Lozovytska, Oleksandra Pogorelova.

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