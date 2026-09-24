Стиль життя Шоу-біз

Катерина Лозовицька вийшла заміж: перші кадри з весілля переможниці Холостяка-12

Марина Слизовська, редакторка сайту 24 Вересня 2026, 17:00 2 хв.
Катерина Лозовицька

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