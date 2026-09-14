Коли вийде Холостяк 15 з В’ячеславом Кравцовим: що відомо про прем’єру реаліті

Дата прем’єри нового сезону головного романтичного реаліті країни вже стала однією з найбільших інтриг осені 2026 року.

Цього разу кохання шукатиме не актор, і не співак, а відомий український баскетболіст — В’ячеслав Кравцов, колишній гравець НБА та багаторічний капітан збірної України.

Тож коли вийде Холостяк 15 сезон — останні новини читай у матеріалі.

Коли вийде Холостяк 2026: дата

Глядачі вже встигли познайомитися з головним героєм нового сезону, а телеканал СТБ розкрив перші подробиці майбутніх випусків.

Зйомки 15 сезону романтичного реаліті вже стартували, однак точну дату першого ефіру канал поки не називає.

Відомо лише, що:

Прем’єра 15 сезону шоу Холостяк відбудеться восени 2026 року на телеканалі СТБ.

Поки що телеканал не оголосив конкретний день та час першого випуску. Тож називати певну дату прем’єри зарано, але, якщо орієнтуватися на минулорічні випуски, то старту сезону варто чекати у жовтні.

Минулорічний Холостяк з актором Тарасом Цимбалюком вийшов в ефір 17 жовтня.

Новий Холостяк-15: В’ячеслав Кравцов

Головним героєм 15 сезону став 39-річний одесит В’ячеслав Кравцов — український професійний баскетболіст.

За свою спортивну кар’єру Кравцов встиг пограти у європейських та азійських клубах, а також мав досвід у НБА. В Україні Кравцов багато років був одним із ключових баскетболістів національної команди та її капітаном.

У В’ячеслава є п’ятирічна донька. Баскетболіст був одружений, а після розлучення продовжує піклуватися про свою дитину.

На реаліті його чекає випробування, набагато серйозніше за спортивне. На баскетбольному майданчику головне — результат матчу, а у Холостяку В’ячеславу Кравцову доведеться розібратися у власних почуттях та зрозуміти, з ким він хоче побудувати серйозні стосунки.

Коли вийде Холостяк 15 і що відомо про зйомки першої вечірки

Перша вечірка 15 сезону Холостяка вже відбулася — зйомки пройшли у заміському комплексі під Києвом і тривали понад добу. Тоді В’ячеслав Кравцов уперше зустрівся з учасницями, які підготували для нього свої подарунки, та розповідали про захоплення. Одна з дівчат навіть приїхала на знайомство разом із домашнім улюбленцем. Відомо, що у вітальні героїнь розмістили фотографії Кравцова, кубки, нагороди, баскетбольні м’ячі та футболки, пов’язані з його кар’єрою — щоб точніше передати харизматичність нинішнього Холостяка. В день вечірки стояла пекельно гаряча погода: температура піднялася до 37°C, увечері почалися сильний вітер, гроза та злива. Зйомки довелося ненадовго зупинити, але Кравцов сказав, що Гроза — це на щастя.

Ведучим нового сезону залишається Григорій Решетник.

Офіційної інформації про учасниць 15 сезону СТБ поки не оприлюднив.

Частину деталей творці проєкту тримають у секреті до виходу епізодів, тому повну картину стосунків головного героя можна буде побачити вже в ефірі.

Нагадаємо:

15 сезон романтичного реаліті Холостяк вийде восени 2026 року на СТБ. Точну дату та час прем’єри телеканал поки не оголосив.

Стежити за новинами про проєкт можна на офіційній сторінці Холостяка.

Читай також про постшоу Холостяк 2025: чи продовжуються стосунки Тараса Цимбалюка та Надін після проєкту.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!