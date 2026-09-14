Когда выйдет Холостяк 15 с Вячеславом Кравцовым: что известно о премьере реалити

Дата премьеры нового сезона главного романтического реалити страны уже стала одной из самых больших интриг осени 2026 года.

В этот раз любовь будет искать не актер и не певец, а известный украинский баскетболист — Вячеслав Кравцов, бывший игрок НБА и многолетний капитан сборной Украины.

Так когда выйдет Холостяк 15 сезон — последние новости читай в материале.

Когда выйдет Холостяк 2026: дата

Зрители уже успели познакомиться с главным героем нового сезона, а телеканал СТБ раскрыл первые подробности будущих выпусков.

Съемки 15 сезона романтического реалити уже стартовали, однако точную дату первого эфира канал пока не называет.

Известно лишь, что:

Премьера 15 сезона шоу Холостяк состоится осенью 2026 года на телеканале СТБ.

Пока что телеканал не объявил конкретный день и время первого выпуска. Поэтому называть определенную дату премьеры рано, но, если ориентироваться на прошлогодние выпуски, то старта сезона стоит ждать в октябре.

Прошлогодний Холостяк с актером Тарасом Цымбалюком вышел в эфир 17 октября.

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Новый Холостяк-15: Вячеслав Кравцов

Главным героем 15 сезона стал 39-летний одессит Вячеслав Кравцов — украинский профессиональный баскетболист.

За свою спортивную карьеру Кравцов успел поиграть в европейских и азиатских клубах, а также имел опыт в НБА. В Украине Кравцов много лет был одним из ключевых баскетболистов национальной команды и ее капитаном.

У Вячеслава есть пятилетняя дочь. Баскетболист был женат, а после развода продолжает заботиться о своем ребенке.

На реалити его ждет испытание, гораздо более серьезное, чем спортивное. На баскетбольной площадке главное — результат матча, а в Холостяке Вячеславу Кравцову придется разобраться в собственных чувствах и понять, с кем он хочет построить серьезные отношения.

Когда выйдет Холостяк 15 и что известно о съемках первой вечеринки

Первая вечеринка 15 сезона Холостяка уже состоялась — съемки прошли в загородном комплексе под Киевом и продолжались более суток.

Тогда Вячеслав Кравцов впервые встретился с участницами, которые подготовили для него свои подарки и рассказывали об увлечениях. Одна из девушек даже приехала на знакомство вместе с домашним питомцем.

Известно, что в гостиной героинь разместили фотографии Кравцова, кубки, награды, баскетбольные мячи и футболки, связанные с его карьерой — чтобы точнее передать харизматичность нынешнего Холостяка.

В день вечеринки стояла адски жаркая погода: температура поднялась до 37°C, вечером начались сильный ветер, гроза и ливень. Съемки пришлось ненадолго остановить, но Кравцов сказал, что Гроза — это к счастью.

Ведущим нового сезона остается Григорий Решетник.

Официальной информации об участницах 15 сезона СТБ пока не обнародовал.

Часть деталей создатели проекта держат в секрете до выхода эпизодов, поэтому полную картину отношений главного героя можно будет увидеть уже в эфире.

Напомним:

15 сезон романтического реалити Х**олостяк выйдет осенью 2026 года на СТБ. Точную дату и время премьеры телеканал пока не объявил.

Следить за новостями о проекте можно на официальной странице Холостяка.

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