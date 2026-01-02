Пост-шоу Холостяк 2025: продолжаются ли отношения Тараса и Надин после проекта

На прошлой неделе Холостяк сделал непростой выбор и решил продолжить общение с Надин Головчук. А теперь Тарас Цымбалюк и героини 14-го сезона встретились снова, чтобы обсудить участие в реалити. Но зрителей больше всего интересует, вместе ли Тарас и Надин. О самых интересных моментах из пост-шоу Холостяк 14 — далее в материале.

Пост-шоу Холостяк 2025: Життя після проєкту — самое интересное из эфира

В начале выпуска Григорий Решетник предложил обсудить влияние Холостяка 14 на зрителей. Ведь этот сезон привлек большое внимание и породил невиданный ранее объем мемов и шуток. Праздничную студию посетила руководительница проекта Юлия Колесник и психотерапевт Виктория Любаревич-Торхова.

Каждая героиня поделилась переменами в жизни после участия. Первыми о своих делах рассказали Дарья Романец, Ольга Дзундза и Оксана Шанюк. Девушки отметили, что люди подходят к ним на улицах, фотографируются, а иногда даже выражают слова поддержки.

Затем студию посетила любимица зрителей этого сезона Ирина Пономаренко. Народная любовь стала для нее неожиданной, одновременно Ирочка чувствует большую ответственность, ведь нужно внимательно следить за тем, какие месседжи ты несешь обществу.

Следующей гостью стала София Шамия. Григорий предложил разрешить давний конфликт между ней и Оксаной. Еще во время реалити Оксана обвинила Софию в том, что она имела отношения с женатым мужчиною. Жена мужчины была клиенткой Оксаны.

София обвинила Оксану и других девушек в буллинге. По ее словам, именно это послужило причиной ее досрочного выхода из проекта. Она добавила, что никогда в жизни не состояла в отношениях с женатым мужчиной. Оксана настаивала на том, что ее слова правдивы и даже согласилась показать все необходимые переписки. Обе девушки хотят встретиться в суде, чтобы доказать свою правоту.

Далее студию посетила Диана Зотова. Девушка покинула реалити после того, как честно призналась Тарасу, что продолжает общаться с бывшим парнем. На пост-шоу Холостяк 2025 года она рассказала, что действительно получала от него сообщения, но не встречалась лично на момент участия в проекте. Сейчас они возобновили общение и снова находятся в отношениях.

Яна Андриенко, Валерия Жуковская и Ирина Кулешина тоже поделились подробностями своей жизни после проекта. Некоторые из них до сих пор продолжают дружить с другими участницами.

Познакомиться с девушками пришла и победительница Холостяк 13 Инна Белень со своим женихом. Девушка также порадовала счастливой новостью — они ожидают первенца.

Вместе ли Тарас Цымбалюк и Надин Головчук после финала Холостяк 14

Самая ожидаемая часть пост-шоу Холостяк 2025 состоялась в конце выпуска. Надин рассказала, что в момент получения кольца испытывала радостные эмоции и была очень счастлива. Встречи между ней и Тарасом продолжились, хотя и происходили в режиме тайны из-за правил проекта.

После энергетического всплеска пара еще некоторое время была в романтическом состоянии. Дальше Тарас начал съемки фильма и у него почти не было выходных. Они встречались раз в две недели, но с каждой новой встречей крепло чувство, что они пытаются искусственно запустить какой-то процесс.

Из-за эмоционального истощения у Надин не хватило сил остановить неотвратимые процессы. После финала Холостяка она была слишком уставшей, чтобы общаться с другими людьми. В заключении они не смогли построить крепкие отношения.

