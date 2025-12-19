Кто покинул Холостяк 14 в 10 выпуске: знакомство с родителями и честные разговоры

В полуфинале проекта Холостяк девушки познакомились с семьей Тараса Цымбалюка. Их ждали откровенные разговоры, неудобные вопросы и проверка на искренность намерений от самых родных для актера людей.

Вскоре финал романтического реалити, а потому любое решение и слово девушек имело огромное значение. Читай, кто покинул Холостяк в 10 выпуске.

Кто покинул Холостяк 14 в 10 выпуске от 19 декабря 2025 года

Холостяк 14 в 10 выпуске не покинула ни одна из девушек. Все героини — Надин Головчук, Ирина Пономаренко и Анастасия Половинкина — попали в финал проекта.

Как прошел 10 выпуск Холостяка 14 от 19.12.2025

Для Тараса знакомство девушек с родителями стало очень важным этапом. Он беспокоился о том, как они отреагируют на героинь. Встреча состоялась в Корсуне Черкасской области, в родном городе Холостяка.

Общение с Ириной Пономаренко

Первой на встречу отправилась Ирина. По его мнению, из всей тройки девушек именно она наиболее эмпатична и ранима, поэтому он переживал, как пройдет общение с родителями для нее.

Они приехали на огород, где вместе с мамой занялись домашним хозяйством: накопали картошки и собрали овощей на ужин. Дальше было личное общение с семьей за одним столом. Сестре Тараса Оле показалось, что Ирочка очень волновалась, но смогла справиться со своими эмоциями.

Мама Татьяна Васильевна заметила, что у нее есть стержень и смелость, ведь она решилась изменить профессию и попробовать себя в моделинге. Отец Тараса Василий Васильевич отметил ее искренность и умение честно говорить свои мысли.

Свидание с Надин Головчук

Надин посетила школу, где учился Тарас и работает его мама. А дальше было общение с его другом Тимуром и сестрой – они играли в волейбол на спортивной площадке школы.

Ольга обратила внимание на “метч” между братом и Надин. Они постоянно держались за руки и у них было много тактильного контакта. Впрочем, во время общения с родителями возникла напряженность по некоторым вопросам: Надин не имеет высшего образования, ведь много лет занималась спортом, а затем стала моделью.

Василий Васильевич заметил, что образование – еще не характеристика человека. Но Татьяна Васильевна уверена: образование должно быть у каждого, ведь это, в первую очередь, является маркером личного развития. Но общее впечатление о девушке у родителей было положительным.

Встреча с Анастасией Половинкиной

Вместо Тараса Настю встретил Василий Васильевич. Они прогулялись по достопримечательностям Корсуня. В ходе встречи к ним присоединился Холостяк. В гости к родителям девушка пришла не с пустыми руками, а подарила цветы сестре и маме.

Сначала они обсудили впечатление Насти от города. Татьяна Васильевна отметила, что их с Тарасом взгляды в этом вопросе совпали, поэтому у них есть общее видение жизни. Оказалось, что Анастасия не была знакома с творчеством Тараса до проекта, но честно об этом призналась. Мама оценила ее откровенность.

Церемония роз 10 выпуска Холостяк 14

Церемонии в классическом понимании не было — Тарас пригласил девушек на личное общение, на котором вручал розы индивидуально. Пообщавшись с каждой героиней, он решил, что пока имеет шансы на сближение со всеми. Так что продолжит с ними общение в финале проекта.

Кто остался в проекте Холостяк 14 с Тарасом Цымбалюком после 10 эпизода от 19 декабря 2025 года

Участие в проекте продолжат:

Ирина Пономаренко;

Анастасия Половинкина;

Надин Головчук.

