Стиль жизни Шоу-биз

Кто покинул Холостяк 14 в 10 выпуске: знакомство с родителями и честные разговоры

Ирина Танасийчук, журналист сайта 20 декабря 2025, 00:01 4 мин.
кто покинул холостяк 14 в 10 выпуске
Фото СТБ

Загрузка

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь