Кто покинул Холостяк 14 в 9 выпуске: в шаге от полуфинала

9 выпуск реалити Холостяк 14 запомнился встречами с родителями девушек. Тарас пообщался с родными героинь, чтобы лучше понять, какие ценности они приобрели в своих семьях. По его мнению, это очень важный шаг в отношениях.

Девушки уже приблизились к финалу, поэтому любое решение могло либо углубить чувства, либо быстро их потушить. Рассказываем, кто покинул Холостяк в 9 выпуске и как прошли свидания.

Кто покинул Холостяк 14 в 9 выпуске от 12 декабря 2025 года

В 9 выпуске Холостяк покинула Дарья Романец. Девушка оказалась единственной, кто не получил розу от Тараса Цымбалюка.

Как прошел 9 выпуск Холостяка 14 от 12.12.2025

Тарас приехал на родину каждой из девушек, чтобы лично встретиться с их родителями. Это помогло ему лучше понять, в какой атмосфере они росли и во что это может вылиться в будущем.

Индивидуальное свидание с Ириной Пономаренко

Первой на свидание отправилась Ирина. Она привела Холостяка на свое любимое место в родном Хмельницком, которое всегда успокаивает. Тарас отметил ее искренность и честность в общении с ним. Вместе они посадили дерево, а затем пошли играть в теннис. Это любимое хобби Иры, которое доставляет ей много удовольствия.

Затем Тарас встретился с мамой и младшим братом девушки. Он честно признался маме, что с Ирой у них искренние и близкие отношения. Впрочем, Холостяк обратил внимание, что они с мамой не слишком близки, а отцовская фигура для нее более существенна.

Свидание с Надин Головчук

Свидание тоже прошло в Хмельницком, ведь это родной город девушки. Она организовала встречу в заброшенном доме, чтобы вместе с Тарасом снять стресс необычным путем — бросанием посуды в стену.

Далее они посетили фото-студию, где сначала разрисовали тела друг друга красками, а затем провели фотосессию. Холостяк пообщался с мамой и папой Надин. Родители заметили, что она эмоциональна, а ключ к ее сердцу — внимание. В целом, Тарас остался довольным общением.

Встреча с Дарьей Романец

Тарас приехал в Днепр в гости к Даше и ее семье. Они прогулялись по красивым местам и провели время вместе на террасе с видом на живописные виды. А потом поехали за город к ее родителям и сестрам. Но чтобы войти в дом, Тарас должен был пройти тест на внимательность и ответить на вопросы, связанные с ее жизнью.

Дальше был разговор с отцом Дарьи. Он рассказал, что уже с 18 лет его дети самостоятельно зарабатывали себе на жизнь. Тарасу показалось, что в общении не хватало духовности и легкости, все вращалось вокруг материальных тем.

Свидание с Анастасией Половинкиной

На встречу с Настей Холостяк вернулся в Киев. Там они посетили картинг, чтобы сделать свидание более драйвовым. Однако ему не хватило личного контакта с девушкой, потому что большую часть времени они провели за рулем автомобилей.

Дальше была встреча с родителями, во время которой Тарас делал вареники. Он поинтересовался, что нужно делать, чтобы Настя была счастлива. Папа дал ему только один совет — любить ее. Ведь хоть она очень сильная, но нуждается в поддержке родных.

Церемония роз 9 выпуска Холостяк 14

Во время церемонии Тарас пересказал Дарье слова ее отца. По его мнению, дочь пришла на шоу якобы для пиара собственной свадебной студии. Девушка не стала возражать, хотя и не дала утвердительного ответа.

Он вообще не верит, что я способна влюбляться. У нас просто не было контакта. Между нами как будто бы всегда стоял забор, — сказала она.

Анастасия и Надин получили розы. А Ирине Холостяк сделал подарок — золотое кольцо. А после этого заявил, что проведет ее к автомобилю. И когда она думала, что их путь вместе завершился, девушка увидела розу в салоне машины.

Кроме приятного поворота событий Тарас заявил, что хочет, чтобы именно Ирина первой познакомилась с его родителями.

Кто остался в проекте Холостяк 14 с Тарасом Цымбалюком после 9 эпизода от 12 декабря 2025 года

В итоге участие в Холостяке продолжат:

Анастасия Половинкина;

Надин Головчук;

Ирина Пономаренко.

