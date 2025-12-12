Хто покинув Холостяк 14 у 9 випуску: за крок до півфіналу

9 випуск реаліті Холостяк 14 запам’ятався зустрічами з батьками дівчат. Тарас поспілкувався з рідними героїнь, щоб краще зрозуміти, яких цінностей вони набули у своїх родинах. На його думку, це дуже важливий крок у стосунках.

Дівчата вже наблизилися до фіналу, тож будь-яке рішення могло або поглибити почуття, або швидко їх загасити. Розповідаємо, хто покинув Холостяк у 9 випуску та як минули побачення.

Хто покинув Холостяк 14 у 9 випуску від 12 грудня 2025

У 9 випуску Холостяк покинула Дар’я Романець. Дівчина виявилася єдиною, хто не отримав троянду від Тараса Цимбалюка.

Як пройшов 9 випуск Холостяка 14 від 12.12.2025

Тарас приїхав на батьківщину кожної з дівчат, щоб особисто зустрітися з їхніми батьками. Це допомогло йому краще зрозуміти, у якій атмосфері вони зростали та у що це може вилитися у майбутньому.

Індивідуальне побачення з Іриною Пономаренко

Першою на побачення відправилася Ірина. Вона привела Холостяка на своє улюблене місце у рідному Хмельницькому, яке її завжди заспокоює. Тарас відзначив її щирість і чесність у спілкуванні з ним. Разом вони посадили дерево, а потім пішли грати у теніс. Це улюблене хобі Іри, яке приносить їй багато задоволення.

Згодом Тарас зустрівся з мамою та молодшим братом дівчини. Він чесно зізнався мамі, що з Ірою в них щирі та близькі стосунки. Втім, Холостяк звернув увагу, що вони з мамою не надто близькі, а батьківська фігура є для неї суттєвішою.

Побачення з Надін Головчук

Побачення теж минуло у Хмельницькому, адже це рідне місто дівчини. Вона організувала зустріч у закинутому будинку, щоб разом з Тарасом зняти стрес незвичним шляхом — киданням посуду у стіну.

Далі вони завітали до фотостудії, де спочатку розмалювали тіла один одного фарбами, а згодом провели фотосесію. Холостяк поспілкувався з мамою і татом Надін. Батьки зауважили, що вона емоційна, а ключ до її серця — увага. Загалом Тарас залишився задоволеним спілкуванням.

Зустріч з Дар’єю Романець

Тарас приїхав до Дніпра в гості до Даші та її родини. Вони прогулялися красивими місцями та провели час разом на терасі з видом на гарні краєвиди. А потім поїхали за місто до її батьків та сестер. Але щоб зайти до будинку, Тарас мав пройти тест на уважність та відповісти на питання, пов’язані з її життям.

Далі була розмова з батьком Дар’ї. Він розповів, що вже з 18 років його діти самостійно заробляли собі на життя. Тарасу здалося, що у спілкуванні не вистачало духовності й легкості, все оберталося довкола матеріальних тем.

Побачення з Анастасією Половинкіною

На зустріч з Настею Холостяк повернувся до Києва. Там вони відвідали картинг, щоб зробити побачення більш драйвовим. Проте йому не вистачило особистого контакту з дівчиною, бо більшу частину часу вони провели за кермом автомобілів.

Далі була зустріч з батьками, під час якої Тарас робив вареники. Він поцікавився, що потрібно робити, аби Настя була щасливою. Тато дав йому лише одну пораду — любити її. Адже хоч вона дуже сильна, але потребує підтримки рідних.

Церемонія троянд 9 випуску Холостяк 14

Під час церемонії Тарас переказав Дар’ї слова її батька. На його думку, донька прийшла на шоу буцімто для піару власної весільної студії. Дівчина не стала заперечувати, хоча і не надала ствердну відповідь.

— Він взагалі не вірить, що я здатна закохуватися. В нас просто не було контакту. Між нами ніби завжди стояв паркан, — сказала вона.

Анастасія і Надін отримали троянди. А Ірині Холостяк зробив подарунок — золоту каблучку. А після цього заявив, що проведе її до машини. І тоді, коли вона думала, що їхній шлях разом завершився, дівчина побачила троянду у салоні авто.

Окрім приємного повороту подій Тарас заявив, що хоче, аби саме Ірина першою познайомилась з його батьками.

Хто залишився у проекті Холостяк 14 з Тарасом Цимбалюком після 9 епізоду від 12 грудня 2025

У підсумку участь у Холостяку продовжать:

Анастасія Половинкіна;

Надін Головчук;

Ірина Пономаренко.

Також дивись список найкращих фільмів та серіалів із Тарасом Цимбалюком.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!