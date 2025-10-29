Учасниці Холостяка 14 — хто підкорить серце Тараса Цимбалюка

Кохання несе добро і світло, і як прекрасно стежити за народженням почуття — милуватися нюансами, заразитися його хімією і разом із закоханими пройти весь шлях від світанку до зеніту.

Саме такі емоції переживають разом із героїнями реаліті Холостяк його глядачі та глядачки. Якщо і ти з їхнього числа – тобі, напевно, цікаво більше дізнатися про героїнь проекту, які у 14 сезоні реаліті підкорюють серце Тараса Цимбалюка.

Що ж, ми залюбки розкажемо тобі про учасниць найромантичнішої програми українського ТБ.

Учасниці Холостяка сезон 14

Анастасія Половинкіна

Настя — 30-річна менеджерка з Києва, вона занурена у світ мілтек і військової амуніції, мріє розвити діяльність українських виробників оборонної промисловості на весь світ.

Здається, що її робота сувора та серйозна, проте за цим образом ховається дівчина з неймовірним почуттям гумору і здатністю потрапляти в курйози.

Приміром, за кілька днів до кастингу в Холостяк вона вибила чотири зуби, вигулюючи собаку, але не розгубилася. Її поява на реаліті обіцяє вибух емоцій та несподіванок.

У особистому житті Настя мріє знайти друга й партнера, з яким можна говорити про все і бути на одній хвилі.

Софія Шамія

Софія, 20-річна киянка та Міс Україна-2023. Учасниця поєднує навчання на лікаря в медуніверситеті з мистецтвом, спортом і викладанням дефіле. Вона вже увійшла до ТОП-40 Міс Світу і здобула нагороду за найкращий благодійний проект Європи, розповідаючи історії дітей, які постраждали від війни.

Софія активно волонтерить та проводить арт-терапію для дітей у реабілітаційних центрах. Вона мріє поєднати кар’єру лікарки і моделі, усиновити дитину та знайти чоловіка, який буде щирим, чесним і підтримуватиме її в усіх починаннях.

Яна Андрієнко

Яна, 29-річна киянка, викладає алгебру та геометрію в гімназії та водночас є заступницею директора з навчально-виховної роботи. Поза школою вона займається танцями та боксом.

Яна мріє створити родину та народити донечку, бажає віддавати енергію не лише учням, а й власній дитині. В ідеалі бачить поряд високого, розумного, доброго та цілеспрямованого чоловіка, який відповідає за свої слова.

На реаліті Холостяк учасниця прагне познайомитися з Тарасом і довести, що вчителям теж дозволено жити яскравим та емоційним життям.

Діана Зотова

Діані 24 роки, вона з Миколаєва, модель і чемпіонка України зі спортивно-бальних танців. Учасниця розвиває власний бренд одягу разом із мамою і сестрою. Вона виховувалася в багатодітній родині, і завдяки її ініціативі мама отримала орден Мати-героїня.

Дівчина мріє купити нове житло (в Миколаєві їхню оселю пошкодило вибухом) та розвивати бізнес. Шукає мужнього та уважного чоловіка.

На Холостяку Діана прагне отримати другий шанс із Тарасом — кілька років тому їхні погляди перетнулися на конкурсі краси, але тоді вона не наважилася підійти ближче.

Вікторія Крилас

Вікторії 25 років, вона фотомодель для українських брендів із яскравою зовнішністю, її часто порівнюють із Мерилін Монро.

Та за цим безтурботним образом ховається болюча історія: у 18 років Віка потрапила в токсичні стосунки, пережила маніпуляції, ревнощі та біль, але не втратила віри в справжнє кохання.

Мріє стати мамою і подорожувати з родиною. Шукає турботливого чоловіка з почуттям гумору та гарними манерами.

На проект Холостяк учасниця прийшла, бо вірить, що хімія між людьми може виникнути несподівано, і якщо між нею та Тарасом спалахне іскра, вона готова дати їй шанс.

Оксана Шанюк

Оксана – киянка, їй 30 років, вона лікарка-косметологиня, допомагає жінкам відчувати себе красивими та впевненими. Вона емоційна та чутлива, має хобі – займається боксом та верховою їздою.

Учасниця мріє побудувати щасливу сім’ю з гармонійними відносинами. Шукає доброго, харизматичного й чесного чоловіка з сильним внутрішнім стрижнем і почуттям гумору.

На Холостяк прийшла, бо вірить, що за силою та мужністю Тараса Цимбалюка ховається глибока та цікава людина.

Дарʼя Романець

Дар’ї 28 років, вона з Дніпра, власниця весільної агенції Persona Wedding та фотографка. Колись Дар’я втілила дитячу мрію, організувавши своє весілля в стилі мультфільму Принцеса-Лебідь.

Разом із чоловіком вона успішно розвивала свій бізнес під час карантину, але через війну їхнє сімейне щастя розпалося.

Учасниця вірить у справжнє кохання та лебедину вірність, прагне вдруге вдягнути весільну сукню та створити власну міцну сім’ю. На Холостяк прийшла, бо Тарас їй дуже імпонує як чоловік.

Валерія Жуковська

Валерії 28 років, вона з Миколаєва. нині тимчасово мешкає у Кельні. Валерія професійна вершниця, майстриня спорту з виїздки та тренерка, експертка з підбору спортивних коней.

З дванадцяти років присвятила себе кінному спорту, шість років була у національній збірній і вигравала численні національні та міжнародні змагання.

Війна змусила Валерію вивезти коней до Німеччини, але вона прагне будувати особисте життя лише в Україні.

Мріє представляти країну на Олімпіаді та шукає надійного, харизматичного й амбітного чоловіка. У Тарасі вона бачить саме такого партнера – чесного та ментально близького їй.

Надія Авраменко

Надія, 28 років, учасниця з Києва, власниця салону краси. Пишається тим, що зробила себе сама та вже під час війни відкрила власний бізнес.

Надя наполеглива, вміє працювати з командою, у вільний час займається боксом, тенісом, лижами, малює.

Мріє розвивати свій бізнес і знайти чоловіка, такого, “щоб на руки — і поніс”, високого, розумного, доглянутого, спортивного та фінансово успішного.

На Холостяк прийшла, бо Тарас Цимбалюк має всі якості її ідеального партнера.

Ірина Кулешина

Ірі 30 років, вона з Кривого Рогу, нині – підприємиця і засновниця власного бренду купальників. Дівчина амбітна та цілеспрямована, має негативний досвід залежних стосунків і зрад, та минуле зробило її сильною та фінансово незалежною. Учасниця захоплюється подорожами та стрільбою.

Мріє відвідати ще більше країн і знайти свою людину. Шукає відповідального, турботливого чоловіка, у якого слова завжди збігаються з вчинками. На проект пішла, коли побачила Тараса новим Холостяком – анкету заповнила, не роздумуючи.

Ольга Дзундза

Ользі 38 років, вона родом із Харкова, фітнес-тренерка та майстриня спорту зі стрибків у висоту. Оля виросла у спортивній родині, і саме спорт загартував її характер і зробив сильною жінкою.

Нині учасниця розлучена після двадцяти років стосунків, виховує сина і доньку та мріє про справжнього партнера — чесного, турботливого, спортивного й надійного.

На проект прийшла, бо бачить у Тарасі чоловіка з досвідом і глибиною, який розуміє, що таке гармонійне партнерство.

Надін Головчук

Надін 26 років, вона з Хмельницького — фотомодель і відеокріейторка. Каже, що навчилася приймати себе, своє тіло та сексуальність, стала сильною й відкритою. Любить активне життя — біг, сквош, кікбоксинг, волейбол.

Шукає чоловіка, з яким буде безпечно. На Холостяк прийшла, бо відчуває, що Тарас — саме той, хто їй потрібен.

Юлія Коренюк

Юлі 35 років, вона одеситка, успішна fashion-фотографка, яка працює на престижних подіях світу моди — від Парижа до Канн. Хоча за освітою Юля юристка, вона обрала творчість і сьогодні ще й навчає інших. Мріє жити в безпеці, займатися улюбленою справою. У чоловіках учасниця цінує глибину й щирість. На Холостяк прийшла, щоб краще пізнати Тараса Цимбалюка, який захопив її своєю талановитістю та виразним поглядом. Юлія Артюх Юлі 27 років, вона з Одеси, менеджерка з логістики та мама трирічного сина Павла, якого народила під час війни. Зрада зруйнувала її шлюб, але дівчина опанувала себе і знову повірила в любов. Учасниця захоплюється боксом і подорожами. Мріє про сім’ю, де панує любов і спокій, а партнери не втомлюються кохати одне одного. Цінує чесних, зрілих чоловіків, які не бояться відповідальності. На Холостяк прийшла, бо побачила в Тарасі людину, що дбайливо ставиться до родини. Ірина Пономаренко Ірі 26 років, вона родом із Донецька, зараз живе у Хмельницькому. Про себе каже, що вона – модель із філософським поглядом на життя. Іра вміє тримати внутрішній баланс навіть у складних ситуаціях. Її життєве кредо — бачити красу в усьому й не дозволяти невдачам збити себе з шляху. Учасниця не вірить в ідеали, а під час знайомства завжди звертає увагу на деталі — зокрема на посмішку: Якщо людина дбає про свої зуби — значить, вона зростає у житті. Ніколєтта Бірюкова Ніколєтті 29 років, вона з Рівного, менеджерка у сімейній туристичній компанії, допомагає людям шукати нові враження. Ніколєтта живе за принципом: тут і зараз, займається спортом, іноді працює моделлю та обожнює нові емоції — навіть першу зустріч із Тарасом хоче зробити особливою. Мріє про справжню сім’ю, ідеалів немає, каже: Я закохуюсь у людину, а не в образ.

Джерело фото: СТБ.

