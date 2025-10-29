Учасниці Холостяка 14 — хто підкорить серце Тараса Цимбалюка

Кохання несе добро і світло, і як прекрасно стежити за народженням почуття — милуватися нюансами, заразитися його хімією і разом із закоханими пройти весь шлях від світанку до зеніту.
Саме такі емоції переживають разом із героїнями реаліті Холостяк його глядачі та глядачки. Якщо і ти з їхнього числа – тобі, напевно, цікаво більше дізнатися про героїнь проекту, які у 14 сезоні реаліті підкорюють серце Тараса Цимбалюка.
Що ж, ми залюбки розкажемо тобі про учасниць найромантичнішої програми українського ТБ.
Учасниці Холостяка сезон 14
-
Анастасія Половинкіна
Настя — 30-річна менеджерка з Києва, вона занурена у світ мілтек і військової амуніції, мріє розвити діяльність українських виробників оборонної промисловості на весь світ.
Здається, що її робота сувора та серйозна, проте за цим образом ховається дівчина з неймовірним почуттям гумору і здатністю потрапляти в курйози.
Приміром, за кілька днів до кастингу в Холостяк вона вибила чотири зуби, вигулюючи собаку, але не розгубилася. Її поява на реаліті обіцяє вибух емоцій та несподіванок.
У особистому житті Настя мріє знайти друга й партнера, з яким можна говорити про все і бути на одній хвилі.
-
Софія Шамія
Софія, 20-річна киянка та Міс Україна-2023. Учасниця поєднує навчання на лікаря в медуніверситеті з мистецтвом, спортом і викладанням дефіле. Вона вже увійшла до ТОП-40 Міс Світу і здобула нагороду за найкращий благодійний проект Європи, розповідаючи історії дітей, які постраждали від війни.
Софія активно волонтерить та проводить арт-терапію для дітей у реабілітаційних центрах. Вона мріє поєднати кар’єру лікарки і моделі, усиновити дитину та знайти чоловіка, який буде щирим, чесним і підтримуватиме її в усіх починаннях.
-
Яна Андрієнко
Яна, 29-річна киянка, викладає алгебру та геометрію в гімназії та водночас є заступницею директора з навчально-виховної роботи. Поза школою вона займається танцями та боксом.
Яна мріє створити родину та народити донечку, бажає віддавати енергію не лише учням, а й власній дитині. В ідеалі бачить поряд високого, розумного, доброго та цілеспрямованого чоловіка, який відповідає за свої слова.
На реаліті Холостяк учасниця прагне познайомитися з Тарасом і довести, що вчителям теж дозволено жити яскравим та емоційним життям.
-
Діана Зотова
Діані 24 роки, вона з Миколаєва, модель і чемпіонка України зі спортивно-бальних танців. Учасниця розвиває власний бренд одягу разом із мамою і сестрою. Вона виховувалася в багатодітній родині, і завдяки її ініціативі мама отримала орден Мати-героїня.
Дівчина мріє купити нове житло (в Миколаєві їхню оселю пошкодило вибухом) та розвивати бізнес. Шукає мужнього та уважного чоловіка.
На Холостяку Діана прагне отримати другий шанс із Тарасом — кілька років тому їхні погляди перетнулися на конкурсі краси, але тоді вона не наважилася підійти ближче.
-
Вікторія Крилас
Вікторії 25 років, вона фотомодель для українських брендів із яскравою зовнішністю, її часто порівнюють із Мерилін Монро.
Та за цим безтурботним образом ховається болюча історія: у 18 років Віка потрапила в токсичні стосунки, пережила маніпуляції, ревнощі та біль, але не втратила віри в справжнє кохання.
Мріє стати мамою і подорожувати з родиною. Шукає турботливого чоловіка з почуттям гумору та гарними манерами.
На проект Холостяк учасниця прийшла, бо вірить, що хімія між людьми може виникнути несподівано, і якщо між нею та Тарасом спалахне іскра, вона готова дати їй шанс.
-
Оксана Шанюк
Оксана – киянка, їй 30 років, вона лікарка-косметологиня, допомагає жінкам відчувати себе красивими та впевненими. Вона емоційна та чутлива, має хобі – займається боксом та верховою їздою.
Учасниця мріє побудувати щасливу сім’ю з гармонійними відносинами. Шукає доброго, харизматичного й чесного чоловіка з сильним внутрішнім стрижнем і почуттям гумору.
На Холостяк прийшла, бо вірить, що за силою та мужністю Тараса Цимбалюка ховається глибока та цікава людина.
-
Дарʼя Романець
Дар’ї 28 років, вона з Дніпра, власниця весільної агенції Persona Wedding та фотографка. Колись Дар’я втілила дитячу мрію, організувавши своє весілля в стилі мультфільму Принцеса-Лебідь.
Разом із чоловіком вона успішно розвивала свій бізнес під час карантину, але через війну їхнє сімейне щастя розпалося.
Учасниця вірить у справжнє кохання та лебедину вірність, прагне вдруге вдягнути весільну сукню та створити власну міцну сім’ю. На Холостяк прийшла, бо Тарас їй дуже імпонує як чоловік.
-
Валерія Жуковська
Валерії 28 років, вона з Миколаєва. нині тимчасово мешкає у Кельні. Валерія професійна вершниця, майстриня спорту з виїздки та тренерка, експертка з підбору спортивних коней.
З дванадцяти років присвятила себе кінному спорту, шість років була у національній збірній і вигравала численні національні та міжнародні змагання.
Війна змусила Валерію вивезти коней до Німеччини, але вона прагне будувати особисте життя лише в Україні.
Мріє представляти країну на Олімпіаді та шукає надійного, харизматичного й амбітного чоловіка. У Тарасі вона бачить саме такого партнера – чесного та ментально близького їй.
-
Надія Авраменко
Надія, 28 років, учасниця з Києва, власниця салону краси. Пишається тим, що зробила себе сама та вже під час війни відкрила власний бізнес.
Надя наполеглива, вміє працювати з командою, у вільний час займається боксом, тенісом, лижами, малює.
Мріє розвивати свій бізнес і знайти чоловіка, такого, “щоб на руки — і поніс”, високого, розумного, доглянутого, спортивного та фінансово успішного.
На Холостяк прийшла, бо Тарас Цимбалюк має всі якості її ідеального партнера.
-
Ірина Кулешина
Ірі 30 років, вона з Кривого Рогу, нині – підприємиця і засновниця власного бренду купальників. Дівчина амбітна та цілеспрямована, має негативний досвід залежних стосунків і зрад, та минуле зробило її сильною та фінансово незалежною. Учасниця захоплюється подорожами та стрільбою.
Мріє відвідати ще більше країн і знайти свою людину. Шукає відповідального, турботливого чоловіка, у якого слова завжди збігаються з вчинками. На проект пішла, коли побачила Тараса новим Холостяком – анкету заповнила, не роздумуючи.
-
Ольга Дзундза
Ользі 38 років, вона родом із Харкова, фітнес-тренерка та майстриня спорту зі стрибків у висоту. Оля виросла у спортивній родині, і саме спорт загартував її характер і зробив сильною жінкою.
Нині учасниця розлучена після двадцяти років стосунків, виховує сина і доньку та мріє про справжнього партнера — чесного, турботливого, спортивного й надійного.
На проект прийшла, бо бачить у Тарасі чоловіка з досвідом і глибиною, який розуміє, що таке гармонійне партнерство.
-
Надін Головчук
Надін 26 років, вона з Хмельницького — фотомодель і відеокріейторка. Каже, що навчилася приймати себе, своє тіло та сексуальність, стала сильною й відкритою. Любить активне життя — біг, сквош, кікбоксинг, волейбол.
Шукає чоловіка, з яким буде безпечно. На Холостяк прийшла, бо відчуває, що Тарас — саме той, хто їй потрібен.
-
Юлія Коренюк
Юлі 35 років, вона одеситка, успішна fashion-фотографка, яка працює на престижних подіях світу моди — від Парижа до Канн. Хоча за освітою Юля юристка, вона обрала творчість і сьогодні ще й навчає інших.
Джерело фото: СТБ.
