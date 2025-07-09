После Холостяка — кто стал новым парнем Даши Квитковой

Кажется, личная жизнь известных людей будет всегда интересовать других. Плохо это или хорошо, но теперь имеем официальное подтверждение отношений известного украинского футболиста Вовы Бражко и инфлюенсера Даши Квитковой.

Что известно об их отношениях и как пара заявила о них, рассказываем дальше в материале.

Даша Квиткова встречается с Вовой Бражко

Сегодня, 9 июля, Дарья Квиткова празднует свой день рождения — блогеру исполнилось 27 лет.

Отметить она решила в Амстердаме, но это не привлекло внимание читателей. Ее любимый Владимир Бражко официально подтвердил отношения пары.

Он опубликовал stories с поздравлением для девушки.

Напомним, что раньше об их отношениях ходили слухи. В частности, пара попала в объективы камер на свадьбе другого футболиста.

Вова Бражко: возраст и другие интересные детали

Известно, что Вова Бражко — украинский футболист, опорный полузащитник киевского Динамо. Бронзовый призер молодежного чемпионата Европы 2023 года в составе сборной Украины U-21.

Парню 23 года.

Ранее Даша Квиткова была известна с участием в проекте Холостяк, после чего вышла замуж за Никиту Добрынина. Об их разводе, читай по ссылке.

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