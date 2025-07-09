После Холостяка — кто стал новым парнем Даши Квитковой

Фото Instagram Кажется, личная жизнь известных людей будет всегда интересовать других. Плохо это или хорошо, но теперь имеем официальное подтверждение отношений известного украинского футболиста Вовы Бражко и инфлюенсера Даши Квитковой. Что известно об их отношениях и как пара заявила о них, рассказываем дальше в материале. Даша Квиткова встречается с Вовой Бражко Сегодня, 9 июля, Дарья Квиткова празднует свой день рождения — блогеру исполнилось 27 лет.Отметить она решила в Амстердаме, но это не привлекло внимание читателей. Ее любимый Владимир Бражко официально подтвердил отношения пары. Он опубликовал stories с поздравлением для девушки. Напомним, что раньше об их отношениях ходили слухи. В частности, пара попала в объективы камер на свадьбе другого футболиста. Читати на тему Дар’я Квіткова рекомендує: перелік must-read творів від блогерки Читай, що радить почитати блогерка. Вова Бражко: возраст и другие интересные детали Известно, что Вова Бражко — украинский футболист, опорный полузащитник киевского Динамо. Бронзовый призер молодежного чемпионата Европы 2023 года в составе сборной Украины U-21. Парню 23 года. Ранее Даша Квиткова была известна с участием в проекте Холостяк, после чего вышла замуж за Никиту Добрынина. Об их разводе, читай по ссылке. А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе. Теги: Блогери, футбол Якщо побачили помилку, виділіть її, будь ласка, та натисніть Ctrl + Enter