Заявка збірної України на Лігу націй 2026: повний склад команди та резерв

Головний тренер збірної України Андреа Мальдера визначився із заявкою на стартові матчі Ліги націй-2026/27.

До основного списку увійшли 30 футболістів, ще десятеро гравців потрапили до резерву.

Детально про заявку збірної України з футболу на Лігу націй — читай у матеріалі.

Заявка збірної України з футболу на Лігу націй: склад команди

Склад команди Мальдера оголосив 16 вересня 2026 у Львові.

Для нового тренера це перша серйозна перевірка. Ліга націй дозволить поборотися за результат і випробувати склад у справжніх офіційних іграх.

У заявці поєдналися досвідчені лідери національної команди та молодші футболісти, які отримують шанс показати себе на міжнародному рівні.

Повний список гравців збірної України з футболу

Воротарі:

Анатолій Трубін — Бенфіка Лісабон, Португалія

Дмитро Різник — Шахтар Донецьк

Георгій Єрмаков — Харків

Захисники:

Ілля Забарний — Парі Сен-Жермен, Франція

Микола Матвієнко — Шахтар Донецьк

Валерій Бондар — Шахтар Донецьк

Едуард Сарапій — Полісся Житомир

Богдан Михайліченко — Полісся Житомир

Віталій Миколенко — Евертон Ліверпуль, Англія

Тарас Михавко — Динамо Київ

Ілля Крупський — Харків

Олександр Драмбаєв — ЛНЗ Черкаси

Півзахисники:

Олег Очеретько — Шахтар Донецьк

Єгор Назарина — Шахтар Донецьк

Володимир Бражко — Динамо Київ

Микола Шапаренко — Динамо Київ

Андрій Ярмоленко — Динамо Київ

Олександр Андрієвський — Полісся Житомир

Олександр Назаренко — Полісся Житомир

Іван Варфоломєєв — Лінкольн, Англія

Георгій Судаков — Бенфіка Лісабон, Португалія

Максим Хлань — Гурник Забже, Польща

Олександр Зубков — АЕК Афіни, Греція

Віктор Циганков — Аякс Амстердам, Нідерланди

Нападники:

Данило Сікан — Андерлехт Брюссель, Бельгія

Артем Степанов — Утрехт, Нідерланди

Матвій Пономаренко — Динамо Київ

Владислав Ванат — Жирона, Іспанія

Роман Яремчук — Олімпіакос Пірей, Греція

Артем Довбик — Болонья, Італія

Резервний список:

Олександр Романчук — Університатя Крайова, Румунія

Олександр Піхальонок — Динамо Київ

Роман Вантух — Карпати Львів

Дмитро Криськів — Шахтар Донецьк

Олександр Караваєв — Шахтар Донецьк

Артем Бондаренко — Аль-Аглі Джидда, Саудівська Аравія

Владислав Велетень — Полісся Житомир

Ігор Краснопір — Полісся Житомир

Артем Шабанов — Харків

Геннадій Синчук — Монреаль, Канада

Хто суперники України у Лізі націй

Українська збірна виступатиме у групі B2 разом з Угорщиною, Грузією та Північною Ірландією. Команди зіграють між собою по два матчі — вдома та на виїзді.

Два перші поєдинки синьо-жовті проведуть на виїзді. Спочатку команда вирушить до Угорщини, де запланований матч на 25 вересня, а через три дні ( 28 вересня) зіграє в Грузії. Після цього на українців чекають два домашні матчі поспіль у жовтні.

Груповий етап завершиться в листопаді виїзною зустріччю з Північною Ірландією та домашньою грою проти Грузії. Саме 17 листопада Україна проведе свій останній матч групового етапу.

Повний календар матчів збірної України у Лізі націй

25 вересня, 21:45. Ліга націй. Угорщина – Україна

28 вересня, 19:00. Ліга націй. Грузія – Україна

2 жовтня, 21:45. Ліга націй. Україна – Північна Ірландія

5 жовтня, 21:45. Ліга націй. Україна – Угорщина

14 листопада, 21:45. Ліга націй. Північна Ірландія – Україна

17 листопада, 21:45. Ліга націй. Україна – Грузія

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Джерело фото: Uaf.ua.

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