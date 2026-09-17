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Заявка збірної України на Лігу націй 2026: повний склад команди та резерв

Ольга Петухова, редакторка сайту 17 Вересня 2026, 14:00 3 хв.
заявка збірної україни на лігу націй

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