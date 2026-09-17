Заявка збірної України на Лігу націй 2026: повний склад команди та резерв

Головний тренер збірної України Андреа Мальдера визначився із заявкою на стартові матчі Ліги націй-2026/27.
До основного списку увійшли 30 футболістів, ще десятеро гравців потрапили до резерву.
Детально про заявку збірної України з футболу на Лігу націй — читай у матеріалі.
Заявка збірної України з футболу на Лігу націй: склад команди
Склад команди Мальдера оголосив 16 вересня 2026 у Львові.
Для нового тренера це перша серйозна перевірка. Ліга націй дозволить поборотися за результат і випробувати склад у справжніх офіційних іграх.
У заявці поєдналися досвідчені лідери національної команди та молодші футболісти, які отримують шанс показати себе на міжнародному рівні.
Повний список гравців збірної України з футболу
Воротарі:
- Анатолій Трубін — Бенфіка Лісабон, Португалія
- Дмитро Різник — Шахтар Донецьк
- Георгій Єрмаков — Харків
Захисники:
- Ілля Забарний — Парі Сен-Жермен, Франція
- Микола Матвієнко — Шахтар Донецьк
- Валерій Бондар — Шахтар Донецьк
- Едуард Сарапій — Полісся Житомир
- Богдан Михайліченко — Полісся Житомир
- Віталій Миколенко — Евертон Ліверпуль, Англія
- Тарас Михавко — Динамо Київ
- Ілля Крупський — Харків
- Олександр Драмбаєв — ЛНЗ Черкаси
Півзахисники:
- Олег Очеретько — Шахтар Донецьк
- Єгор Назарина — Шахтар Донецьк
- Володимир Бражко — Динамо Київ
- Микола Шапаренко — Динамо Київ
- Андрій Ярмоленко — Динамо Київ
- Олександр Андрієвський — Полісся Житомир
- Олександр Назаренко — Полісся Житомир
- Іван Варфоломєєв — Лінкольн, Англія
- Георгій Судаков — Бенфіка Лісабон, Португалія
- Максим Хлань — Гурник Забже, Польща
- Олександр Зубков — АЕК Афіни, Греція
- Віктор Циганков — Аякс Амстердам, Нідерланди
Нападники:
- Данило Сікан — Андерлехт Брюссель, Бельгія
- Артем Степанов — Утрехт, Нідерланди
- Матвій Пономаренко — Динамо Київ
- Владислав Ванат — Жирона, Іспанія
- Роман Яремчук — Олімпіакос Пірей, Греція
- Артем Довбик — Болонья, Італія
Резервний список:
- Олександр Романчук — Університатя Крайова, Румунія
- Олександр Піхальонок — Динамо Київ
- Роман Вантух — Карпати Львів
- Дмитро Криськів — Шахтар Донецьк
- Олександр Караваєв — Шахтар Донецьк
- Артем Бондаренко — Аль-Аглі Джидда, Саудівська Аравія
- Владислав Велетень — Полісся Житомир
- Ігор Краснопір — Полісся Житомир
- Артем Шабанов — Харків
- Геннадій Синчук — Монреаль, Канада
Хто суперники України у Лізі націй
Українська збірна виступатиме у групі B2 разом з Угорщиною, Грузією та Північною Ірландією. Команди зіграють між собою по два матчі — вдома та на виїзді.
Два перші поєдинки синьо-жовті проведуть на виїзді. Спочатку команда вирушить до Угорщини, де запланований матч на 25 вересня, а через три дні ( 28 вересня) зіграє в Грузії. Після цього на українців чекають два домашні матчі поспіль у жовтні.
Груповий етап завершиться в листопаді виїзною зустріччю з Північною Ірландією та домашньою грою проти Грузії. Саме 17 листопада Україна проведе свій останній матч групового етапу.
Повний календар матчів збірної України у Лізі націй
- 25 вересня, 21:45. Ліга націй. Угорщина – Україна
- 28 вересня, 19:00. Ліга націй. Грузія – Україна
- 2 жовтня, 21:45. Ліга націй. Україна – Північна Ірландія
- 5 жовтня, 21:45. Ліга націй. Україна – Угорщина
- 14 листопада, 21:45. Ліга націй. Північна Ірландія – Україна
- 17 листопада, 21:45. Ліга націй. Україна – Грузія
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Джерело фото: Uaf.ua.
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