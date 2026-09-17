Заявка сборной Украины на Лигу наций 2026: полный состав команды и резерв

Главный тренер сборной Украины Андреа Мальдера определился с заявкой на стартовые матчи Лиги наций-2026/27.
В основной список вошли 30 футболистов, еще десять игроков попали в резерв.
Подробно о заявке сборной Украины по футболу на Лигу наций — читай в материале.
Заявка сборной Украины по футболу на Лигу наций: состав команды
Состав команды Мальдера объявил 16 сентября 2026 года во Львове.
Для нового тренера это первая серьезная проверка. Лига наций позволит побороться за результат и испытать состав в настоящих официальных играх.
В заявке объединились опытные лидеры национальной команды и более молодые футболисты, которые получают шанс показать себя на международном уровне.
Полный список игроков сборной Украины по футболу
Вратари:
- Анатолий Трубин — Бенфика Лиссабон, Португалия
- Дмитрий Ризнык — Шахтер Донецк
- Георгий Ермаков — Харьков
Защитники:
- Илья Забарный — Пари Сен-Жермен, Франция
- Николай Матвиенко — Шахтер Донецк
- Валерий Бондарь — Шахтер Донецк
- Эдуард Сарапий — Полесье Житомир
- Богдан Михайличенко — Полесье Житомир
- Виталий Миколенко — Эвертон Ливерпуль, Англия
- Тарас Михавко — Динамо Киев
- Илья Крупский — Харьков
- Александр Драмбаев — ЛНЗ Черкассы
Полузащитники:
- Олег Очеретько — Шахтер Донецк
- Егор Назарина — Шахтер Донецк
- Владимир Бражко — Динамо Киев
- Николай Шапаренко — Динамо Киев
- Андрей Ярмоленко — Динамо Киев
- Александр Андриевский — Полесье Житомир
- Александр Назаренко — Полесье Житомир
- Иван Варфоломеев — Линкольн, Англия
- Георгий Судаков — Бенфика Лиссабон, Португалия
- Максим Хлань — Гурник Забже, Польша
- Александр Зубков — АЕК Афины, Греция
- Виктор Цыганков — Аякс Амстердам, Нидерланды
Нападающие:
- Даниил Сикан — Андерлехт Брюссель, Бельгия
- Артем Степанов — Утрехт, Нидерланды
- Матвей Пономаренко — Динамо Киев
- Владислав Ванат — Жирона, Испания
- Роман Яремчук — Олимпиакос Пирей, Греция
- Артем Довбик — Болонья, Италия
Резервный список:
- Александр Романчук — Университатя Крайова, Румыния
- Александр Пихаленок — Динамо Киев
- Роман Вантух — Карпаты Львов
- Дмитрий Крыськив — Шахтер Донецк
- Александр Караваев — Шахтер Донецк
- Артем Бондаренко — Аль-Ахли Джидда, Саудовская Аравия
- Владислав Велетень — Полесье Житомир
- Игорь Краснопир — Полесье Житомир
- Артем Шабанов — Харьков
- Геннадий Синчук — Монреаль, Канада
Кто соперники Украины в Лиге наций
Украинская сборная будет выступать в группе B2 вместе с Венгрией, Грузией и Северной Ирландией. Команды сыграют между собой по два матча — дома и на выезде.
Два первых поединка сине-желтые проведут на выезде. Сначала команда отправится в Венгрию, где запланирован матч на 25 сентября, а через три дня (28 сентября) сыграет в Грузии. После этого украинцев ждут два домашних матча подряд в октябре.
Групповой этап завершится в ноябре выездной встречей с Северной Ирландией и домашней игрой против Грузии. Именно 17 ноября Украина проведет свой последний матч группового этапа.
Полный календарь матчей сборной Украины в Лиге наций
- 25 сентября, 21:45. Лига наций. Венгрия – Украина
- 28 сентября, 19:00. Лига наций. Грузия – Украина
- 2 октября, 21:45. Лига наций. Украина – Северная Ирландия
- 5 октября, 21:45. Лига наций. Украина – Венгрия
- 14 ноября, 21:45. Лига наций. Северная Ирландия – Украина
- 17 ноября, 21:45. Лига наций. Украина – Грузия
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Источник фото: Uaf.ua.
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