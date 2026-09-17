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Заявка сборной Украины на Лигу наций 2026: полный состав команды и резерв

Ольга Петухова, редактор сайта 17 сентября 2026, 14:00 3 мин.
заявка сборной украины на лигу наций

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