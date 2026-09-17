Заявка сборной Украины на Лигу наций 2026: полный состав команды и резерв

Главный тренер сборной Украины Андреа Мальдера определился с заявкой на стартовые матчи Лиги наций-2026/27.

В основной список вошли 30 футболистов, еще десять игроков попали в резерв.

Подробно о заявке сборной Украины по футболу на Лигу наций — читай в материале.

Заявка сборной Украины по футболу на Лигу наций: состав команды

Состав команды Мальдера объявил 16 сентября 2026 года во Львове.

Для нового тренера это первая серьезная проверка. Лига наций позволит побороться за результат и испытать состав в настоящих официальных играх.

В заявке объединились опытные лидеры национальной команды и более молодые футболисты, которые получают шанс показать себя на международном уровне.

Полный список игроков сборной Украины по футболу

Вратари:

Анатолий Трубин — Бенфика Лиссабон, Португалия

Дмитрий Ризнык — Шахтер Донецк

Георгий Ермаков — Харьков

Защитники:

Илья Забарный — Пари Сен-Жермен, Франция

Николай Матвиенко — Шахтер Донецк

Валерий Бондарь — Шахтер Донецк

Эдуард Сарапий — Полесье Житомир

Богдан Михайличенко — Полесье Житомир

Виталий Миколенко — Эвертон Ливерпуль, Англия

Тарас Михавко — Динамо Киев

Илья Крупский — Харьков

Александр Драмбаев — ЛНЗ Черкассы

Полузащитники:

Олег Очеретько — Шахтер Донецк

Егор Назарина — Шахтер Донецк

Владимир Бражко — Динамо Киев

Николай Шапаренко — Динамо Киев

Андрей Ярмоленко — Динамо Киев

Александр Андриевский — Полесье Житомир

Александр Назаренко — Полесье Житомир

Иван Варфоломеев — Линкольн, Англия

Георгий Судаков — Бенфика Лиссабон, Португалия

Максим Хлань — Гурник Забже, Польша

Александр Зубков — АЕК Афины, Греция

Виктор Цыганков — Аякс Амстердам, Нидерланды

Нападающие:

Даниил Сикан — Андерлехт Брюссель, Бельгия

Артем Степанов — Утрехт, Нидерланды

Матвей Пономаренко — Динамо Киев

Владислав Ванат — Жирона, Испания

Роман Яремчук — Олимпиакос Пирей, Греция

Артем Довбик — Болонья, Италия

Резервный список:

Александр Романчук — Университатя Крайова, Румыния

Александр Пихаленок — Динамо Киев

Роман Вантух — Карпаты Львов

Дмитрий Крыськив — Шахтер Донецк

Александр Караваев — Шахтер Донецк

Артем Бондаренко — Аль-Ахли Джидда, Саудовская Аравия

Владислав Велетень — Полесье Житомир

Игорь Краснопир — Полесье Житомир

Артем Шабанов — Харьков

Геннадий Синчук — Монреаль, Канада

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Кто соперники Украины в Лиге наций

Украинская сборная будет выступать в группе B2 вместе с Венгрией, Грузией и Северной Ирландией. Команды сыграют между собой по два матча — дома и на выезде.

Два первых поединка сине-желтые проведут на выезде. Сначала команда отправится в Венгрию, где запланирован матч на 25 сентября, а через три дня (28 сентября) сыграет в Грузии. После этого украинцев ждут два домашних матча подряд в октябре.

Групповой этап завершится в ноябре выездной встречей с Северной Ирландией и домашней игрой против Грузии. Именно 17 ноября Украина проведет свой последний матч группового этапа.

Полный календарь матчей сборной Украины в Лиге наций

25 сентября, 21:45. Лига наций. Венгрия – Украина

28 сентября, 19:00. Лига наций. Грузия – Украина

2 октября, 21:45. Лига наций. Украина – Северная Ирландия

5 октября, 21:45. Лига наций. Украина – Венгрия

14 ноября, 21:45. Лига наций. Северная Ирландия – Украина

17 ноября, 21:45. Лига наций. Украина – Грузия

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Источник фото: Uaf.ua.

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